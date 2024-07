Ali Jemal rempile pour deux ans avec l’Etoile du Sahel

Le gardien de but de l’Etoile sportive du Sahel (ESS), Ali Jemal, rempile pour deux saisons supplémentaires avec le club de Sousse, apprend-on ce mardi 9 juillet 2024 de sources proches du joueur.

L’ancien gardien de but de l’Espérance de Tunis et du Stade tunisien, aujourd’hui âgé de 34 ans, s’est épanoui depuis qu’il a rejoint, en 2021, l’ESS où il a eu enfin la chance de montrer tout ce dont il est capable. Il s’impose aujourd’hui comme l’un des meilleurs gardiens de la Ligue 1 en Tunisie. Et il doit cette réussite à son travail et à son sérieux, lui qui fut longtemps remplaçant de Moez Ben Cherifia mais qui n’a jamais douté de ses qualités. Un exemple à suivre pour beaucoup de joueurs qui cire le banc.

I. B.