La fuite du personnel de santé met en danger le système de santé en Tunisie

Le départ des professionnels de santé vers d’autres pays représente un défi majeur pour le système de santé tunisien si des mesures importantes ne sont pas prises pour y répondre. C’est ce que l’on lit dans une étude intitulée «L’émigration des agents de santé : enjeux pour le système de santé tunisien», récemment publiée par l’Institut tunisien des études stratégiques (Ites). (Illustration: des médecins manifestent à Tunis pour protester contre les mauvaises conditions de travail dans les hôpitaux).

L’enquête propose une analyse approfondie de la situation et appelle à des actions concrètes pour lutter contre le phénomène de fuite des agents de santé nationaux.

Selon les données fournies par l’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) incluses dans l’enquête, le nombre de travailleurs du secteur de la santé qui émigrent augmente plus rapidement que le nombre total de travailleurs expatriés. De 2016 à 2022, le taux de croissance annuel moyen des départs du personnel soignant a été de 8% contre 5% globalement, précise la même source.

Les personnels de santé (infirmiers, techniciens supérieurs, sages-femmes, etc.) représentent en moyenne 72% des embauches totales à l’étranger, dont les médecins spécialistes (21% en moyenne) et seulement 7% pour les médecins généralistes de 2009 à 2022.

Jusqu’en avril 2023, les embauches du personnel de santé dépassaient 92% du total des embauches.

Selon les données de l’ATCT, 52% des travailleurs expatriés du secteur de la santé se sont installés dans les pays arabes et en Europe. Cependant, l’Europe et le Canada ont enregistré les plus forts taux de croissance du nombre d’embauches (respectivement 22 et 21% en moyenne annuelle de 2009 à 2022) tandis que le nombre d’embauches dans les pays arabes et en Afrique évolue avec un taux de croissance annuel respectif de 4% et 5% sur la même période. Jusqu’en avril 2023, plus de 65% des nouveaux embauchés émigrent vers l’Europe, notamment vers l’Allemagne qui compte 190 salariés.

La destination européenne, notamment l’Allemagne, enregistre le taux de croissance le plus élevé pour la catégorie des professionnels de santé (21% par an en moyenne de 2009 à 2022), suivie du Canada avec un taux de 20% par an sur la même période, suivi de l’Afrique avec 10% et des pays arabes avec un taux de 7%. Depuis 2019, l’Allemagne est devenue la première destination des professionnels de santé tunisiens avec une augmentation de 50% en moyenne par an entre 2019 et 2022. En 2022, sur 459 embauchés en Allemagne, 93% sont des personnels de santé.

Selon l’enquête de l’Ites, ces données sont confirmées par une étude réalisée par l’Institut des métiers de santé (IMS), présentée lors du Salon des métiers de santé en juin 2023. Les pays de destination des infirmiers et sages-femmes tunisiens sont l’Allemagne (47%), l’Arabie saoudite (12 %), le Qatar (12%), Émirats arabes unis (6%) et France (6%). Depuis 2019, l’Arabie saoudite est la destination privilégiée des spécialistes de la santé avec un taux de croissance annuel moyen de 11% de 2009 à 2019. La plupart des médecins de soins primaires ont été embauchés en Arabie saoudite de 2009 à 2020.