Tunisie : «Yes Tataouine» démarre avec 9,5 millions d’euros de fonds européens

L’association Youth Vision Tataouine, au sud de la Tunisie, a lancé mercredi 17 avril 2024 le projet «YesTataouine» dont l’objectif est d’inciter les jeunes à l’innovation et à la créativité.

Le projet «Yes Tataouine» s’inscrit dans le cadre du programme Swafy financé par l’Union européenne (UE) à travers l’Agence nationale pour la promotion de la recherche (ANPR) et en collaboration avec diverses administrations régionales tunisiennes (Délégation à l’Éducation, Délégation à la Jeunesse et aux Sports, Institut supérieur d’études technologiques) et les composantes de la société civile régionale.

L’objectif du projet est de motiver les jeunes et les enfants de Tataouine à être plus innovants et créatifs dans divers domaines du développement économique, de promouvoir l’entrepreneuriat et l’emploi et de renforcer les capacités et compétences scientifiques de la région, a indiqué le directeur général de l’ANPR, Chedli Abdelli, ajoutant que le projet implique différents groupes de jeunes, depuis les élèves du primaire jusqu’aux diplômés du supérieur.

«La Tunisie est riche en expertise scientifique, se classant au dixième rang sur 132 pays au monde en termes de production scientifique en 2023, mais cela n’a pas apporté de bénéfices à l’environnement économique et social national. Aussi l’agence ambitionne-t-elle de rapprocher la recherche scientifique de l’environnement vaste et riche de notre pays», a déclaré Abdelli.

Robotique et intelligence artificielle

Selon Rajeh Khemiri, chef de projet de la Commission européenne en Tunisie, l’UE a alloué 9,5 millions d’euros à ce projet, qui couvre tous les gouvernorats du pays et a été présenté en avant-première à Tataouine. L’UE s’apprête également à lancer un autre projet environnemental d’un montant d’environ 11 millions d’euros, a-t-il ajouté, soulignant l’importance de cette initiative, qui concernera la robotique et l’intelligence artificielle.

Mabrouka Atri, responsable du projet «Sì Tataouine», explique que ce dernier vise à impliquer 96 étudiants dans les 8 communes du gouvernorat, 48 jeunes des quatre auberges de jeunesse, 20 étudiants actifs dans le club de robotique de l’Institut supérieur d’études technologiques (Iset) et 200 visiteurs à la Cité des Sciences. Il permettra également à 400 étudiants de découvrir la vie technologique de l’université et impliquera 300 participants dans des laboratoires scientifiques pour jeunes, en plus des 100 enfants qui participeront aux concours de robotique que le projet organisera chaque année.

Les participants à cette journée d’information ont recommandé d’accorder davantage d’attention aux zones rurales défavorisées et à la réalisation de leurs rêves d’enfants dans ce domaine, en investissant dans l’intelligence et la formation du plus grand nombre possible de composantes pour assurer la continuité de cette option scientifique prometteuse.

Depuis novembre dernier, la Délégation régionale à l’Éducation a créé une cinquantaine de clubs de robotique dans les écoles et instituts primaires et secondaires, financés par deux compagnies pétrolières opérant dans la région.

D’après Ansamed.