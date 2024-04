Ligue des Champions de la CAF : L’Espérance de Tunis se qualifie pour la finale

L’Espérance sportive de Tunis (EST) a validé son billet pour la finale de la Ligue des Champions africaine après avoir remporté son match face au club sud-africain Mamelodi Sundowns, en demi-finale retour .

Comme à l’aller à Radès, les Sang et or se sont imposés dans la soirée de ce vendredi 26 avril 2024, par un but à zéro malgré une domination des sud-africains. Un but, le seul de la rencontre, signé Raed Bouchniba à la 57e minute au Loftus Versfeld Stadium.

Rappelons que lors de la conférence de presse ayant précédé la rencontre, le coach de l’Espérance Miguel Cardoso avait donné le ton en déclarant : « Mes joueurs sont conscients de la responsabilité qui leur incombe et sont déterminés à se battre jusqu’au bout et ne rien lâcher »… Et d’ajouter « En leur nom, je promets à nos chers supporters que nous honorerons les couleurs de l’Espérance et chercherons la qualification pour la finale.».

Ce qui est maintenant fait et les Sang et or devront affronter Al Ahly le 18 mai en finale de la Ligue des Champions africaine.

Y. N.