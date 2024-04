Première édition du Festival de la rose de Kairouan s’est tenue les 20 et 21 avril 2024 dans la capitale aghlabide sous le thème «Kairouan aux senteurs des roses».

Cette initiative a pour objectif de positionner Kairouan, comme l’une des principales zones de production de la rose en Tunisie et de promouvoir davantage les roses de cette ville du centre de la Tunisie, qui sont réputées pour leur parfum envoûtant et très demandées par les parfumeurs. Le festival vise également à renforcer l’attractivité de Kairouan comme destination incontournable pour le tourisme alternatif.

Pendant deux jours, Kairouan a vécu au rythme des animations culturelles, commerciales et touristiques autour de la rose.

La première journée s´est déroulée au Complexe culturel de Kairouan et a compté avec la participation d´un grand nombre de visiteurs de tous les âges. Des activités festives et des animations culturelles étaient au programme. A cette occasion, l’expovente a permis aux visiteurs de découvrir une grande variété de produits cosmétiques et agroalimentaires à base de la rose de Kairouan, ainsi que des produits d’artisanat qui mettaient en avant la rose comme thème artistique.

Un patrimoine vivant et précieux

«Mes produits à l’instar de la confiture ou le sirop de rose ont été très appréciés par les acheteurs et je suis très satisfaite par cette participation», a témoigné Sonia Yahyaoui qui vient de développer une nouvelle gamme alimentaire à base de la rose de Kairouan. Boutheina Hammami, qui a fondé sa propre marque de cosmétique à Kairouan, Cheiro, a déclaré : «J’ai un grand amour pour la rose de Kairouan. Au début j’ai commencé par la distillation et la commercialisation de l’eau de rose de très haute qualité. Maintenant, je développe une large gamme de produits cosmétiques à partir de notre rose kairouanaise».

Une conférence a été organisée en marge du festival sous le thème «La rose de Kairouan, un patrimoine vivant» avec la participation de plusieurs acteurs publics et privés pour présenter l’état des lieux et les perspectives de développement de ce produit phare. En fin de journée, des rosiers ont été plantés sur une parcelle au sein du Complexe culturel de Kairouan, qui a été baptisée «La Roseraie».

Le deuxième jour du festival a débuté par une balade au cœur d’une roseraie, suivie d’un petit déjeuner convivial composé de produits frais à base de roses, une expérience gustative unique. Selon Mohamed Chaker Saddem, le propriétaire de la roseraie, «la culture du rosier est une activité qui commence à avoir plus d’importance à Kairouan et à générer plus de valeur ajoutée et d’emploi dans les zones rurales. Cette culture tant appréciée par les amateurs de la nature est au cœur du tourisme alternatif. C’est pour cette raison que le développement d’expériences immersives autour du rosier est l’un de mes projets futurs».

Une autre étape clé du festival a été la visite au marché des roses, où les agriculteurs proposent leurs récoltes de fleurs à la vente.

Il y avait également le concours de la meilleure pâtisserie et du meilleur makroudh à base de roses. Ce concours est déjà à sa deuxième édition et vise à mettre en valeur la créativité culinaire de Kairouan. «Chaque région se distingue par ses habitudes culinaires et ses produits locaux utilisés dans la gastronomie à l’instar de l’eau de fleur d’oranger à Nabeul ou l’eau d’églantine à Zaghouan. Kairouan se distingue par sa pâtisserie à l’eau de rose et aux différents dérivés de la rose de Kairouan», a précisé le chef Raouf Belhadj, le président du jury du concours. Il a ajouté que «les participants ont fait preuve d’originalité et de créativité. Les pièces qui nous ont été présentées témoignent de la maitrise du métier et montrent la grande richesse de la pâtisserie kairouanaise préparée à base de la rose de Kairouan.»

Le festival a été organisé dans le cadre de la Stratégie de promotion et de valorisation des produits du terroir, qui est en train d´être mise en œuvre dans le gouvernorat de Kairouan depuis 2022, par la direction générale de la production agricole au ministère de l’Agriculture (DGPA) et l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) avec l’appui du Projet d’accès aux marchés des produits agro-alimentaires et de terroir (Pampat), financé par le secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (Seco) et mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi).

Produit phare à valoriser

La Rose de Kairouan a été sélectionné comme l’un des produits phares du gouvernorat et reçoit l’appui du projet Pampat dans le cadre de ladite stratégie. Tout un programme de valorisation et de promotion est en train d’être mis en œuvre en partenariat avec les différentes institutions concernées tout en impliquant les acteurs privés et la société civile.

Dans les années à venir, la rose de Kairouan continuera certainement à faire parler d’elle tout en contribuant comme produit de terroir phare au développement local. Le Festival de la Rose, qui a été un grand succès, contribuera certainement au dynamisme régional à travers ses éditions futures.

Le festival a été organisé sous le leadership du bureau régional de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) en étroite collaboration avec les commissariats régionaux du tourisme, des Affaires culturelles et de développement agricole, l´Apia Kairouan et Kairouan Madinati. Il a aussi bénéficié de l’appui de Pampat (Seco-Onudi).

