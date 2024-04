Le plastique représente l’essentiel des déchets du milieu marin côtier en Tunisie

Plus de 84 % des déchets du milieu marin côtier en Tunisie sont à base de polymères, principalement des plastiques. Le reste est constitué de minéraux, de matériaux de construction et de verre, selon les données publiées par le bureau Afrique du Nord-Tunisie du WWF.

La plupart des déchets marins ont été trouvés dans le canal de Kheireddine (2 086 déchets sur 100 mètres de littoral), le golfe de Gammarth (1 179 sur 100 mètres de littoral), dans la banlieue nord de Tunis, la plus grande agglomération urbaine de Tunisie, et le Chott Limaoua dans le golfe de Gabès (893 sur 100 mètres de littoral), dans le sud-est du pays.

Cependant, les quantités les plus faibles ont été enregistrées sur la plage Yéti 2 dans le golfe de Gabès (755 sur 100 mètres de littoral) et sur la plage du Cap Serrat au nord, à l’ouest de Bizerte (193 sur 100 mètres de littoral).

Ces données sont le fruit des efforts des bénévoles et des participants à la campagne «Adoptez une plage», une initiative du WWF visant à minimiser la pollution plastique et côtière à travers la collecte de données qualitatives et quantitatives, a déclaré à l’agence Tap Mehdi Ben Aissa, coordonnateur du programme marin.

La première édition de ce programme s’est tenue en 2023 avec la participation de 40 partenaires dont la plupart représentent la société civile. A chaque édition du programme, leur mission est de surveiller la pollution des plages et de mener une étude sur leur situation environnementale, a-t-il ajouté.

«Les résultats de cette étude sont disponibles sur le site du WWF. En plus du suivi, le bureau du WWF Tunisie travaille sur l’éducation environnementale dans les écoles publiques et privées», a expliqué Ben Aissa, indiquant qu’il s’efforce d’introduire l’éducation environnementale comme une matière scolaire.

Ben Aissa a, en outre, indiqué que 84% des écoles ont affirmé leur volonté d’inclure cette matière dans le programme scolaire. En effet, une expérience pilote sera lancée en juin prochain.

La Tunisie génère plus de 2,5 millions de tonnes de déchets par an, les déchets plastiques représentant 10% de tous les déchets, selon les données publiées par le ministère de l’Environnement.

Par ailleurs, 500 000 tonnes de déchets plastiques finissent chaque année dans la mer, causant des dommages environnementaux majeurs aux écosystèmes marins et à la santé humaine.

D’après Tap.