Le projet italo-tunisien des bio-territoires avance

Une délégation de l’Agence italienne de coopération au développement (Aics) a visité la délégation de Hazoua, dans le gouvernorat de Tozeur, pour vérifier la mise en œuvre du projet BioTerritori.

Ce projet, mis en œuvre dans le cadre du programme de partenariat italo-tunisien, financé par la coopération italienne et réalisé en collaboration avec la direction générale de l’agriculture biologique au sein du ministère tunisien de l’Agriculture, vise à créer des zones spécialisées pour la production et les services biologiques en Tunisie, offrant un aperçu concret des progrès vers le développement durable des territoires biologiques tunisiens.

«La ville de Hazoua a été choisie pour ce projet car elle constitue une zone biologique modèle avec un bioclimat désertique», a déclaré à l’agence Tap le chef du département de l’agriculture biologique au commissariat régionale de développement agricole (CRDA), Jalel Chaabani, expliquant que le projet repose sur la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, culturel, social et agricole, allié à des pratiques biologiques respectueuses de la nature.

A cet égard, une visite d’une délégation de financiers dans la région est prévue fin mai pour vérifier l’avancement du projet dont la deuxième phase devrait être lancée en octobre 2024.

Dans cette étape ultérieure, les initiatives se concentreront sur un grand nombre d’actions en faveur des zones rurales, des femmes, des agriculteurs et des différents systèmes de production biologique de Hazoua.

Le projet BioTerritori consiste en une action intégrée visant à réaliser la préfaisabilité et l’accompagnement de la création de 5 bio-territoires pilotes en Tunisie, dans un cadre orienté vers le développement local (production, services, entrepreneuriat, créativité et innovation), favorisant ainsi le développement des micros, petites et moyennes entreprises, à travers la valorisation des savoir-faire, des ressources génétiques et naturelles. L’objectif principal de ce projet est de définir les mécanismes d’activation et la faisabilité nécessaires à l’activation opérationnelle d’un bio-territoire en les zones pilotes de Kesra, Majel Belabbes, Haouaria, Hazoua et Sejnane.