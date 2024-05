Le secteur textile tunisien œuvre à la réussite de sa transition verte

Le secteur textile tunisien vient d’élaborer une feuille de route qui définit les mesures à prendre pour assurer la réussite de la transition verte.

Cette feuille de route a été élaborée par les comités techniques mis en place pour suivre le projet «Transition verte du textile tunisien», une initiative innovante menée par la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH) pour promouvoir la durabilité environnementale dans l’industrie textile nationale.

L’initiative vise à recycler 90% des eaux usées, à réduire l’empreinte carbone des entreprises de 30%, à utiliser une électricité 100% renouvelable, à réduire les déchets textiles de 50% et à certifier 100 entreprises textiles aux normes ISO 14001 et ISO 50001, d’ici 2030.

La feuille de route, qui définit les orientations de la transition verte du secteur, fait suite à la signature, le 2 mai 2024, d’un protocole d’accord entre le gouvernement tunisien, représenté par le ministère du Commerce et du Développement des exportations, et le Royaume des Pays-Bas, représentée par son ambassade à Tunis et le Centre de promotion des importations en provenance des pays en développement (CBI), pour accompagner la transition vers une industrie textile tunisienne verte et circulaire.

Les règles d’accès au marché européen ont été révisées suite à la présentation du Green Deal européen en décembre 2019, dans le cadre duquel l’Union européenne s’intéresse de plus en plus à l’impact environnemental de sa consommation dans les pays tiers et commence à utiliser les règles qui régulent l’accès au marché européen comme levier en faveur de sa transition écologique.

D’autres règles et restrictions sont attendues dans un avenir proche. C’est pourquoi FTTH travaille dur pour se conformer aux normes et s’engager sur la voie de la durabilité et de la circularité pour maintenir et renforcer la position du textile tunisien sur le marché européen.