Hackathon pour aider à réduire le gaspillage alimentaire en Tunisie

Selon les experts de l’Institut national de la consommation (INC), chaque Tunisien gaspille annuellement 172 kg de nourriture, tandis que les quantités gaspillées par la collectivité s’élèvent à 12 000 tonnes. La Tunisie devance les autres pays du Maghreb et est même première du monde arabe en matière de gaspillage alimentaire, un leadership dont elle se serait passée volontiers. Et quelle meilleure occasion pour rappeler cette triste réalité que le jour de célébration de l’Aid Al-Adha, symbole s’il en est de ce fléau économique et social.

Pour aider à réduire ce gaspillage alimentaire, la municipalité de Tunis lance le «Zéro Gachi Challenge», un hackathon ouvert aux jeunes de 18 à 35 ans, ui sont appelés à concevoir une solution durable et innovante à ce problème en milieu urbain.

Ce concours, organisé en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), s’inscrit dans le cadre d’un programme de sensibilisation au problème du gaspillage alimentaire et à ses graves conséquences économiques et environnementales.

Dans un communiqué, la municipalité de Tunis invite les jeunes de 18 à 35 ans à participer à ce hackathon, en présentant un projet individuel ou collectif dans quatre catégories : prévention, réduction et gestion des pertes et gaspillages alimentaires, valorisation des invendus et optimisation des circuits de distribution, ainsi que la mise en place de plateformes de dons, logistique intelligente, compostage, etc.

Les candidats sélectionnés bénéficieront d’un programme de renforcement des capacités basé sur des ateliers pratiques axés sur la création d’un modèle économique, la rédaction d’un business plan, les techniques de pitching, l’économie circulaire et la gestion des déchets organiques. L’objectif de cet accompagnement est de leur fournir les outils nécessaires pour structurer efficacement leur projet en vue du concours final qui se tiendra le 30 juin 2025, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 8 juin.

Depuis 2020, la municipalité de Tunis mène un programme de lutte contre le gaspillage alimentaire et de rationalisation de la consommation, avec le soutien de la FAO et de l’INC.

Les experts de l’INC suggèrent aux consommateurs de réduire le gaspillage alimentaire, notamment en se contentant des quantités nécessaires et en les stockant correctement pour éviter leur détérioration.

Pour réduire le gaspillage alimentaire, les entreprises peuvent, de leur côté, faire des dons à des associations caritatives et à des organisations sociales.

Enfin, l’INC insiste sur l’utilisation de techniques de réfrigération et de conservation appropriées pour préserver la qualité des aliments plus longtemps.

I. B.