La BTS lance un programme de soutien à l’entrepreneuriat et l’auto-emploi

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a annoncé mercredi 4 juin 2025 à Tunis le lancement du programme Cap Emplois financé par un prêt de 90 millions d’euros conclu entre la Tunisie et la Banque africaine de développement (BAD) en septembre 2024, et qui vise à soutenir la compétitivité des entreprises et l’autonomisation économique des citoyens par la création d’emplois.

Présidant la signature d’une convention avec la Banque tunisienne de solidarité (BTS), le ministre a expliqué que ce programme vise à contribuer à la création d’emplois et à soutenir l’intégration économique et sociale en améliorant l’employabilité des demandeurs d’emploi et en développant leurs compétences grâce à des formations complémentaires et à un soutien à l’entrepreneuriat.

Il soutiendra également la mise en place d’un système d’auto-emploi et développera et soutiendra les capacités institutionnelles afin d’améliorer la gouvernance des programmes d’emploi, de formation et d’accompagnement.

Il a expliqué que le programme comprend plusieurs volets, notamment un accord avec la BTS prévoyant un financement d’environ 50 millions d’euros pour la création d’environ 13 000 entreprises entre 2025 et 2027.

Il a ajouté : «Ce programme est ambitieux et comporte d’importantes dimensions sociales et économiques. Il vise à soutenir les entreprises et à autonomiser les citoyens sur le plan économique en créant des emplois décents», soulignant que le ministère adopte une nouvelle approche axée sur les résultats.

Le ministre de l’Emploi a expliqué que le financement est désormais conditionné à l’atteinte d’indicateurs spécifiques relatifs à la formation complémentaire, à l’auto-emploi et à la création d’entreprises. Il a averti que si ces objectifs ne sont pas atteints, les fonds ne seront pas transférés, soulignant que cette nouvelle approche s’inspire des leçons du passé, lorsque la Tunisie a souffert de prêts mal utilisés ou simplement consommés, et a expliqué que la vision actuelle repose sur le recours aux prêts uniquement s’ils sont destinés à la réalisation d’objectifs de développement concrets.

Le ministre de l’Emploi a déclaré que le programme de soutien à la compétitivité des entreprises et à l’autonomisation économique des citoyens s’adresse non seulement aux nouvelles entreprises, mais aussi aux entreprises existantes qui rencontrent des difficultés et ont besoin de financement ou d’équipement pour poursuivre leurs activités et préserver les emplois.

Il a ajouté que les conditions d’accès au financement sont favorables, car les porteurs de projets ne sont pas tenus de s’autofinancer et ne paieront pas d’intérêts sur les prêts pendant une période pouvant aller jusqu’à 19 ans.

Il s’est dit convaincu que ces mesures incitatives, parmi d’autres, encourageront les jeunes et les propriétaires de petites et moyennes entreprises, qu’elles soient nouvelles ou existantes, à se lancer ou à développer leurs activités.

Le ministre a annoncé que le programme sera lancé le 16 juin et que les personnes souhaitant solliciter un financement peuvent soumettre leur demande à la BTS et à ses agences régionales, ajoutant que le ministère travaille pour garantir que le premier groupe d’entreprises recevra un financement dans la même semaine.

«Les types de projets seront ouverts à tous les secteurs, et il est important qu’ils soient économiquement viables et capables de créer ou de préserver des emplois», a souligné M. Chouaed, précisant que les nouveaux projets ou expansions d’entreprises pourraient concerner l’agriculture, l’industrie, les services, les industries culturelles, etc.

Le ministre a souligné que la nouvelle orientation du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle reflète une évolution de son rôle, qui ne se concentre plus uniquement sur la formation et l’emploi traditionnels. Il est également devenu un soutien direct au tissu économique en finançant les petites et moyennes entreprises et en créant des emplois, a-t-il expliqué, estimant que cette évolution est due à l’engagement envers la Constitution du 25 juillet 2022, qui considère le travail comme un droit constitutionnel.

En conclusion, il a déclaré : «Nous travaillons dans le cadre de la politique globale de l’État définie par le Président de la République et nous nous efforçons de jouer un rôle actif dans la construction d’un véritable État social où l’emploi, la production et le soutien à la libre entreprise sont au cœur des priorités nationales.»

Le directeur général de la BTS, Khelifa Sboui, a expliqué que le programme vise à soutenir les groupes vulnérables, notamment les jeunes, les diplômés et les femmes. La priorité sera accordée aux projets sociaux et environnementaux, a-t-il dit, ajoutant que le programme prévoit un financement pouvant atteindre 200 000 dinars et vise à créer 13 000 projets.

Des financements sont disponibles pour l’équipement et le fonds de roulement, et le programme offre des conditions flexibles et des incitations spéciales pour les femmes et les habitants des zones rurales.

Conférence sur la lutte contre la corruption dans le sport à Tunis

Organisée par le Conseil de l’Europe, l’UE et le gouvernement tunisien

Sensibiliser l’opinion publique tunisienne à l’impact de la corruption dans le sport sur l’économie, à ses effets pervers sur le sport lui-même et aux nombreuses failles liées au blanchiment d’argent par le biais des jeux d’argent et des paris sportifs.

Tels sont les objectifs d’Agela, un programme conjoint du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne en Tunisie, en collaboration avec la Direction générale de la gouvernance et de la prévention de la corruption et le ministère tunisien de la Jeunesse et des Sports, qui a organisé hier une conférence intitulée « Corruption et sport : comprendre le lien pour promouvoir l’intégrité ».

Cet événement a réuni des personnalités clés du monde du sport, de la prévention et de la régulation de la corruption, a indiqué le Conseil de l’Europe à Tunis dans un communiqué. L’objectif spécifique est de mieux comprendre le défi de la lutte contre la corruption dans le sport et le rôle de la prévention, de la promotion de l’intégrité et de la coopération pour y parvenir. La Tunisie est pleinement attachée aux directives internationales en matière de lutte contre la corruption, a déclaré le ministre des Sports, Sadok Mourali, bien que la prévention soit un pilier de la consolidation de la démocratie. Avec quelque 600,5 millions de dinars tunisiens (181 millions d’euros) de financement alloués aux associations sportives – un total de 50 -, en plus des subventions publiques et des contributions financières, l’augmentation du soutien public a révélé des indicateurs de corruption dans ce secteur, a déclaré le ministre. Cet événement s’inscrit dans le programme du gouvernement deux ans après la conclusion de la première phase de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption, a déclaré Chokri Hamda, responsable de l’unité de gouvernance du ministère de la Jeunesse et des Sports. La Tunisie a réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre la corruption avec plusieurs affaires portées devant les tribunaux. La répression n’est pas le seul objectif, mais aussi la prévention à travers un pacte impliquant le Ministère, les institutions compétentes et le mouvement sportif.

La Tunisie est actuellement membre de la Convention de Macolin, un traité international juridiquement contraignant visant à prévenir, détecter et sanctionner la manipulation des compétitions sportives, ce qui renforce sa coopération avec Interpol, le Conseil de l’Europe et d’autres acteurs clés, a ajouté M. Hamda. Paolo Bertaccini, conseiller du chef du Bureau des sports du gouvernement italien, a déclaré que la mise en place de mécanismes de signalement de la corruption par toutes les associations sportives est une disposition clé du Code du Mouvement olympique pour la prévention de la manipulation des compétitions, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation des compétitions sportives, également connue sous le nom de Convention de Macolin, et du Code mondial antidopage.

Ignacio Espinoza, responsable du projet « Améliorer la gouvernance économique par la lutte contre la corruption en Tunisie », a déclaré que le projet repose sur le principe selon lequel la corruption est un obstacle au développement.

D’après Tap.