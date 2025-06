IFT | Poétesses de Palestine, voix de la terre et de l’exil

L’Institut français de Tunisie invite à une lecture bilingue (français-arabe) accompagnée de musique, autour de la première anthologie de la poésie féminine palestinienne « Palestine en éclats »

Conçue par la poétesse palestinienne Nida Younis et traduite par Mohamed Kacimi, « Palestine en éclats », sera présentée jeudi 12 juin 2025 à 18h30 à l’Auditorium de l’IFT.

Les poèmes seront lus en arabe par Sabrine Ghannoudi et en français par Ons Ben Youssef, accompagnés au oud par Mariem Azizi. Un moment sensible et poétique pour redonner place aux mots, aux voix, aux visages.

La lecture sera suivie d’un échange avec Mohamed Kacimi, écrivain, dramaturge et traducteur de l’anthologie, engagé depuis de nombreuses années en Cisjordanie et à Gaza aux côtés des artistes, écrivains et acteurs culturels palestiniens.

L’ouvrage, illustré par la peintre française de renom Colette Deblé, réunit une vingtaine de poétesses palestiniennes contemporaines, issues des territoires occupés, de Gaza, de la diaspora ou de l’exil.

Écrits dans l’urgence, la solitude ou l’espoir, ces textes explorent la réalité palestinienne à travers des récits intimes et puissants : fragments de guerre, mémoire de l’exil, deuils familiaux, scènes de vie quotidienne, amour, maternité, colère ou silence. On y entend des voix jeunes et engagées -Hind Jouda, Mona Al-Masdar, Enass Sultan- aux côtés de figures reconnues comme Fatena Al-Ghorra, Maya Abu Al-Hayyat, Sheikha Helawy, Nida Younis ou Jadal Al Qassem. Toutes partagent une même volonté de dire, d’écrire, de transmettre, dans un contexte où la poésie devient à la fois refuge, résistance et affirmation de soi.

Certains textes ont été écrits depuis Gaza pendant les bombardements de 2023 ; d’autres viennent de Ramallah, de Haïfa, de Jaffa, de Jérusalem, de Beyrouth, de la Norvège ou de la diaspora américaine. Ensemble, ils composent un tableau fragmenté mais cohérent d’une génération de femmes qui écrivent au cœur du tumulte.

