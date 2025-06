Affaire Hichem Miraoui | Crime raciste : Christophe Belgembe mis en examen

A l’issue de la garde à vue, Christophe Belgembe, le tueur du Tunisien Hichem Miraoui, a été mis en examen, ce jeudi 5 juin 2025 pour « assassinat et tentatives d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, en raison de la race, de l’ethnie, la nation ou la religion ».

Christophe Belgembe, 53 ans marié, sans enfants et sans emploi présenté comme un profil ultra nationaliste, islamophobe et xénophobe , a reconnu son forfait, contestant toutefois « toute motivation raciste » ainsi que « toute intention terroriste », annoncent les médias français.

Toutefois les magistrats ont retenu la motivation raciste et l’intention terroriste de ce crime, notamment en raison des publications postées par Christophe Belgembe sur Facebook : « Français (…) réveillez-vous, allez les chercher là où ils sont », faisait « allégeance au bleu blanc rouge » et annonçait son intention de dire « stop aux islamiques » et de faire « un petit carton déjà rien qu’en sortant de chez [lui], tous les sans-papiers »….

Rappelons que l’assassin, Christophe Belgembe voisin de Hichem Miraoui, a commis ce meurtre le 31 mai à Puget-sur-Argens dans le département du Var. Il a par ailleurs blessé avec la même arme à feu un autre voisin d’origine turque.

Y. N.