Un héros méconnu : Dr Fteriche, «le chirurgien des pauvres»

Dans le domaine de la chirurgie, il y a des personnes extraordinaires dont l’impact dépasse largement les salles d’opération, les murs des hôpitaux et même les frontières du pays, le Dr Fadhel Samir Fteriche, médecin spécialiste en chirurgie générale à l’Hôpital La Rabta, incarne cette attitude altruiste qui anime les véritables héros de la santé. (Dr Fteriche avec son élève et collègue, l’auteur de l’article).

Pr Houcine Maghrebi *

Depuis qu’il a été admis en réanimation neurologique à la suite d’un traumatisme crânien, la communauté médicale a sombré dans une tristesse inconsolable. De nombreux témoignages de collègues, de patients… envahissent la toile et soulignent son altruisme et son humanité inébranlable.

Le Dr Fteriche a consacré toute sa vie à la santé publique, en prenant soin des patients les plus défavorisés et en formant des générations de chirurgiens. Pour lui, la médecine n’est pas seulement un métier; c’est une vocation, une passion qui l’anime chaque jour. Ses patients voient en lui le sauveur toujours prêt à offrir ses soins à ceux qui en ont besoin.

Malgré les épreuves, les difficultés et même les injustices qu’il a rencontrées tout au long de sa vie, il a toujours su se relever. Son parcours mouvementé témoigne de sa résilience et de sa force intérieure inébranlable, faisant de lui un exemple à suivre pour nous tous.

Fervent défenseur de la santé publique

Reconnu pour sa grande générosité, sa rigueur et son dévouement, il est un fervent défenseur de la santé publique qu’il a servie avec âme et conscience. Sa réputation est celle d’être le premier à arriver au service chaque matin et le dernier à partir, montrant ainsi son dévouement illimité à son travail. Il aurait pu choisir de travailler dans de grands centres parisiens après avoir réussi le concours d’équivalence, mais il a préféré retourner dans son pays pour aider ses compatriotes, malgré les nombreuses opportunités qui s’étaient offertes à lui.

Né dans le sud de la Tunisie, plus précisément à Gabès, il se rend une semaine par mois dans la ville de Tozeur pour traiter des patients du sud tunisien, région dont il est toujours fier.

Son caractère est marqué par une rigueur, une honnêteté, et une bonté en harmonie avec une fermeté empreinte d’humanité. Mais derrière cette façade de détermination se cache un ange, prêt à tout pour soulager la souffrance et sauver des vies.

Les personnes qui l’ont côtoyé reconnaissent en lui un véritable ange, une âme bienveillante et dévouée prête à tout sacrifier pour ses patients et ses élèves. Exigeant envers lui-même, ses collègues et même ses patients, il a su surmonter les défis les plus complexes… Il s’est également forgé une réputation en opérant avec succès des patients que de nombreux autres chirurgiens considèrent comme inopérables.

Le Dr Fteriche a participé à plusieurs missions militaires en tant que médecin bénévole, et même là, sa bienveillance n’a pas de limites. D’ailleurs, le Dr Fteriche était dans les premières lignes lors de la crise Covid: il a couvert la première période de garde à l’hôpital. En premier lieu, avant même que la décision ne soit officielle, le Dr Fteriche a été l’un des 17 courageux médecins tunisiens à entreprendre d’organiser une opération humanitaire à Gaza. Ce n’est pas étonnant, car tout au long de sa carrière, il a répondu à tous les appels humanitaires que ce soit en temps de guerre, en cas de tremblement de terre ou autres…

Aujourd’hui, alors que le docteur Fteriche lutte entre la vie et la mort dans l’unité de soin intensif de l’Institut de neurologie, la communauté médicale, ses collègues, ses patients et leurs familles se lèvent pour saluer une carrière qui marquera à vie tous ceux qui ont eu la chance de le connaître.

Et en ces moments difficiles, où nos émotions sont ancrées dans la foi et dans l’espoir, nous rendons hommage et nous sommes reconnaissants pour tout ce qu’il a apporté…

À tous ceux qui lisent ces mots, je vous demande de joindre vos prières aux nôtres pour qu’il retrouve sa santé et continue à illuminer nos vies de sa présence inspirante.

Que Dieu l’entoure de Sa grâce et de Sa guérison.

* Service de chirurgie générale au CHU La Rabta, collègue et élève du Dr Fadhel Samir Fteriche.

Note de la rédaction : Aux dernières nouvelles, Dr Ftériche est dans un coma critique et sa situation est jugée très grave.