Affaire du drapeau à la piscine de Radès : Les décisions du ministère des Sports

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé, dans un communiqué publié dans la soirée du 10 mai 2024, la dissolution du bureau de la Fédération nationale de natation et le limogeage de deux responsables.

Cette décision a été prise suite à la réunion supervisée par le président de la République Kaïs Saïed à propos de l’incident du drapeau national caché par un tissu à la piscine olympique de Radès lors la 7e édition du Tunisian Open Master, organisée par la Fédération tunisienne de natation, dont le bureau a été dissous et remplacé par un bureau fédéral provisoire, désigné par le ministère pour assurer l’intérim.

Le bureau provisoire de la Fédération sera présidé par Mohamed Zribi et sera composé des membres suivants : Maha Zaoui, Chaker Belhadj et Said Ouenzerfi.

Le département des Sport a également annoncé le limogeage du directeur général de l’Agence nationale antidopage et du directeur régional de la Jeunesse et des Sports de Ben Arous, en chargeant deux cadres d’assurer l’intérim.

Notons que le président de la République Kaïs Saïed a effectué vendredi une visite, dans la soirée de ce vendredi, à la piscine olympique de Radès, qui abrite jusqu’au 12 mai, la 7e édition de l’Open de Tunis Masters de natation et où il a présidé une cérémonie de levée du drapeau national.

Il a ensuite présidé une réunion, en présence du chef du gouvernement Ahmed El Hachani, de la ministre de la Justice Leila Jaffal, du ministre de l’Intérieur Kamal Feki, du ministre de de la Jeunesse et des Sports Kamel Deguich, ministre ainsi que des directeurs séuritaire Mourad Saidane (DG de la sûreté nationale)t Hussein Gharbi (commandant de la garde nationale).

Lors de cette réunion, le chef de l’État a laissé explosé sa colère suite à l’incident enregistré à la piscine olympique de Radès, estimant qu’il est inconcevable de couvrir le drapeau national, qui plus est en Tunisie, estimant que cela se rapporte à un crime et en appelant à poursuivre les responsables de cette décision.

