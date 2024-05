Grand-Tunis : Grève des avocats en solidarité avec Sonia Dahmani

La section régionale de Tunis relevant de l’Ordre des avocats a annoncé une grève ouverte à partir du lundi 13 mai 2024, en solidarité avec l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani.

Tout en dénonçant cette interpellation qualifiée de « dangereux précédent », Me Laroussi Zguir président de la section de Tunis a annoncé, dans la soirée de ce samedi 11 mai 2024, lors d’une conférence de presse organisée suite à une réunion urgente, que les avocats du Grand-Tunis vont entamer une grève ouverte à partir de lundi prochain, tout en réclamant la libération immédiate de sa consœur Sonia Dahmani.

Me Zguir, qui a exprimé sa solidarité absolue avec Sonia Dahmani, a également appelé « les forces vives à se mobiliser pour défendre la dignité des citoyens, leurs droits et leurs libertés », et les avocats des différentes régions à s’unir pour défendre la dignité des avocats et de la profession.

La même source a également appelé le bâtonnier Hatem Mziou, à prendre sa responsabilités « afin de protéger les avocats et faire face aux abus et au harcèlement dont ils sont victime », a encore lancé Me Zguir.

Y. N.