Ligue des champions CAF : L’Espérance de Tunis fait match nul à domicile face à Al-Ahly

La rencontre comptant pour la finale aller de la Ligue des Champions africaine entre l’Espérance sportive de Tunis (EST) et Al-Ahly s’est soldée par un score vierge, ce samedi 18 mai 2024.

L’Espérance sportive de Tunis et l’équipe égyptienne Al-Ahly n’ont pas réussi à se départager (0-0) lors de la finale aller à Radès, marquée par des occasions, la plupart trop imprécises pour les deux équipes qui n’ont pas su prendre l’avantage lors de ce premier acte malgré quelques tirs cadrée en fin de rencontre.

Tout se jouera le 25 mai au Caire lors de la finale retour du 25 mai entre Al-Ahly et les Sang et Or Tunisiens qui visent un 5e titre à la Ligue des champions.

Y. N.