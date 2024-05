Ce soir, Espérance – Al-Ahly : c’est fifty-fifty !

Quoiqu’en pensent les Tunisois, Al-Ahly du Caire part légèrement favori à la manche aller de la finale de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies, face à l’Espérance de Tunis, qui n’est jamais aussi redoutable, lui aussi, que lorsqu’il joue à domicile et qu’il a un ogre en face de lui.

Al Ahly est, à la fois, le tenant du titre, et le club africain le plus capé (il a remporté 11 titres africains) et le plus riche du continent. C’est une équipe qui domine souvent ses adversaires et parvient à gagner même quand elle est dominée.

En face, l’Espérance de Tunis peut paraître moins pimpante avec ses 4 titres, mais elle ne manque pas d’arguments techniques et tactiques. Sur deux matches, l’équipe tunisoise est capable de réaliser des exploits. Elle l’a montré lors des éliminatoires où elle a réussi à sortir de véritables guêpiers. Et c’est à cela que pensent aujourd’hui ses supporters qui, eux, ne doutent de rien.

Donc, une fois la balle au centre, ce soir, à 20 heures, au Stade de Radès, ce sera fifty-fifty. Et, de toute façon, il y aura une seconde manche au Caire. Et tout restera possible.

Cette finale devrait être suivie par des millions de téléspectateurs à travers le globe, d’autant qu’elle opposera deux des quatre clubs africains sélectionnés pour participer au Mundial de Clubes FIFA 25™ aux États-Unis, la nouvelle formule de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™.

I. B.