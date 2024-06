Tunisie : Tuneps II met à jour la passation des marchés publics en ligne

L’Agence coréenne de coopération internationale (Koika), très engagée dans le soutien au dispositif tunisien de lutte contre la corruption, et la Haute autorité des marchés publics (Haicop) ont annoncé le lancement officiel de la nouvelle version de Tuneps II, le système tunisien de passation des marchés publics, un projet de transformation visant à révolutionner le processus de passation des marchés publics par le biais de la digitalisation.

Tuneps II est un projet visant à améliorer l’efficacité, la responsabilité et l’inclusivité des marchés publics. S’appuyant sur le succès et l’élan de la phase initiale, Tuneps II améliore le système Tuneps d’origine par la digitalisation, l’amélioration de l’authentification PKI et le développement d’une version mobile.

Grâce à ces engagements, Tuneps est devenu une plateforme qui accueille plus de 1 400 acheteurs publics et 15 000 fournisseurs. Cette croissance exceptionnelle contribuera à promouvoir une plus grande transparence et à offrir des chances égales à tous les prestataires de services. Par conséquent, l’impact principal de Tuneps II s’étendra à la rationalisation des opérations d’approvisionnement en ligne, à la réduction des longs processus administratifs et à l’amélioration de la collaboration entre les parties prenantes.

L’événement de lancement a eu lieu le mardi 4 juin 2024, à l’hôtel Mechtel à Tunis, et a rassemblé des acteurs-clé du gouvernement tunisien, des expert-e-s coréen-ne-s en charge de la mise en œuvre du projet, et du secteur privé pour mettre en évidence ses réalisations passées et tracer une ligne pour le succès futur des objectifs du projet.

Dans leurs discours, les principaux-ales intervenant-e-s se sont attaché-e-s à souligner les efforts considérables déployés par tou-te-s ceux et toutes celles qui travaillent depuis des années à la mise en œuvre du projet, ses avantages pour toutes les parties prenantes, le gouvernement tunisien dans le secteur des marchés publics en ligne ainsi que l’impact potentiel sur le développement socio-économique de la Tunisie.

«Cette expérience réussie a placé la Tunisie à l’avant-garde des marchés publics en ligne dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Mena). Nous sommes très heureux-ses et fiers-ères d’apprendre que de nombreux pays des régions Afrique et Mena sont très intéressés par l’expérience tunisienne dans ce domaine, et par la collaboration exemplaire entre la Koika et la Haicop en tant que modèle pour développer des initiatives de coopération triangulaire qui ont débuté en 2023 avec la participation de l’Égypte, de la Jordanie et de la Palestine», a déclaré Namsoon Lee, directrice de la Koika en Tunisie.

Khaled Johmani, directeur par intérim de la Haicop, a souligné que ses collègues «souhaiteraient poursuivre cette collaboration fructueuse autour de Tuneps, afin d’assurer la durabilité et l’égalité des chances ainsi que la transparence entre les fournisseurs».

Sonia Ben Salem, présidente de l’unité Tuneps, s’est également exprimée sur l’avancement du projet de l’ancienne à la nouvelle version de la plateforme. Elle a déclaré que «le passage par Tuneps pour l’e-procurement est passé d’optionnel à obligatoire afin de rendre le processus plus précis et transparent. De plus, la confiance des utilisateur-ice-s a été gagnée grâce au travail acharné consistant à toujours prendre note des retours des utilisateur-ice-s et à continuer d’améliorer la plateforme»

Alors que la Tunisie se lance dans cette nouvelle version de Tuneps pour la passation des marchés publics électroniques, Tuneps II promet de servir de catalyseur pour un changement positif, en permettant aux parties prenantes d’adopter l’innovation, la transparence et l’excellence dans leurs pratiques de passation de marchés.

