Pour promouvoir l’investissement français en Tunisie

Une réunion de travail s’est tenue lundi 6 mai 2024 entre le ministre de l’Economie et du Plan, Feryel Ouerghi Sebai, et le président de la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CFTCI), Khelil Chaibi.

La réunion a discuté des réformes nécessaires pour améliorer davantage le climat des investissements et des affaires, notamment en matière de la simplification des procédures et des transactions et la digitalisation des services associés.

Au cours de l’entretien, qui s’est déroulé au siège du ministère, les deux parties ont souligné leur intérêt commun à développer les investissements français en Tunisie dans divers secteurs, notamment ceux à avenir prometteur et à haute valeur ajoutée.

Dans le même contexte, la réunion a également souligné l’importance et la nécessité d’intensifier les efforts promotionnels pour promouvoir la Tunisie comme destination stratégique des investissements dans les régions méditerranéenne et africaine, notamment pour les grands complexes industriels.

Les investissements français occupent la première place parmi les investissements étrangers en Tunisie, avec 1 500 entreprises opérant dans divers secteurs et fournissant environ 150 000 emplois.

