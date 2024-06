TABM 2024 : 150 entreprises importatrices subsahariennes attendues à Tunis

Près de 300 entreprises tunisiennes exportatrices et 150 entreprises importatrices d’une trentaine de pays d’Afrique subsaharienne participeront à la 3e édition des Tunisie Africa Business Meetings (TABM), organisées les 2 et 3 juillet 2024 à Tunis à l’initiative du Centre de promotion des exportations (Cepex).

Ces rencontres offriront l’opportunité aux entreprises tunisiennes opérant dans 10 secteurs clés, dont les TIC, le textile et les industries pharmaceutique et agroalimentaire, de rencontrer les principaux acteurs économiques du marché d’Afrique subsaharienne, a déclaré le PDG du Cepex, Mourad Ben Hassine, lors d’une conférence de presse tenue vendredi 21 juin 2024.

«Nous prévoyons plus de 2 500 rencontres B2B au cours de cette édition entre les entreprises tunisiennes et les importateurs subsahariens», a-t-il indiqué, ajoutant que l’objectif ultime de l’événement est de dynamiser le commerce intra-africain en tirant le meilleur parti de la Zone de libre-échange continental africaine (Zlecaf) et du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa), dont la Tunisie est membre.

Les exportations de la Tunisie vers les pays d’Afrique subsaharienne, qui représentent 3,5% du total de ses exportations, ont reculé de 1% à 1 528,4 millions de dinars (MDT) en 2023, contre 1 541,6 MDT en 2022, précise le Cepex.

Le Cameroun sera l’invité d’honneur de cette 3e édition, compte tenu du nombre important de participants camerounais (ministres, professionnels et exportateurs), outre le fait que la première expédition de marchandises tunisiennes dans le cadre de l’accord Zlecaf était à destination de ce pays de l’ouest africain.

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 122,4 MDT en 2023, soit une hausse de 6% par rapport à 2022, et les exportations tunisiennes vers le Cameroun ont augmenté de 10% en 2023.

Le TABM 2024 sera organisé avec le soutien du programme Promotion des activités d’exportation vers de nouveaux marchés en Afrique subsaharienne (Pema II), mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et initié par la GIZ, l’agence allemande de coopération pour le développement, en partenariat avec le ministère du Commerce et du Développement des exportations et le Cepex.

Lisa Menucha, responsable de ce projet, a déclaré que Pema II vise à renforcer l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) tunisiennes aux nouveaux marchés d’Afrique subsaharienne et à soutenir les efforts du Cepex pour intégrer ces marchés et accroître les exportations. Pema II a aidé plus de 700 entreprises en Tunisie, leur offrant différents types d’accompagnement pour améliorer leur capacité d’exportation vers l’Afrique subsaharienne, a-t-elle aussi précisé, ajoutant que ces entreprises ont mis en œuvre près de 400 projets d’exportation depuis 2021, générant un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros rien qu’en 2023 et créant 219 nouveaux emplois.

Le Programme des ponts commerciaux arabo-africains (AATB) initié par la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC) est également l’un des partenaires du Cepex dans l’organisation de cet événement.

D’après Tap.