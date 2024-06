La Tunisie abrite, du 26 au 28 juin, la 1ère conférence sur « les flux financiers illicites en Afrique »

La Tunisie abrite, du 26 au 28 juin 2024, la première Conférence Panafricaine sur les flux financiers illicites en Afrique, qu’organise l’Union Africaine, sous le thème : « L’agenda fiscal de l’Afrique dans la lutte contre les flux financiers illicites : Passer de la parole aux actes ».

L’organisation de cette conférence en Tunisie s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu de notre pays en faveur de l’action africaine commune et le soutien des efforts déployés par le Continent pour relever les défis auxquels il fait face.

L’accueil par notre pays de cette conférence reflète également l’intérêt que porte notre pays au renforcement de la gouvernance, la lutte contre les flux financiers illicites, la corruption financière, l’évasion fiscale et le transfert illégal de fonds à l’étranger, ainsi que le renforcement des législations nationales, régionales et internationales devant permettre la récupération les fonds frauduleusement acquis et détournées à l’étranger.

Les travaux de la conférence rassembleront des responsables gouvernementaux et des experts internationaux d’Afrique et d’ailleurs qui débattront des politiques de lutte contre les flux financiers illicites, partageront les bonnes expériences et discuteront du renforcement de la coopération internationale dans cette lutte en vue d’un développement global et durable conformément à l’Agenda de Développent pour l’Afrique 2063.

Nabil Ammar, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, procèdera, la matinée du mercredi 26 juin 2024, à l’inauguration de cette conférence.

Communiqué