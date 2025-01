Nouveau rejet de la demande de libération de Fathi Dammak

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme a de nouveau refusé de libérer l’homme d’affaires Fathi Dammak.

Selon Mosaïque FM, il a également été décidé de reporter l’audience au mois de février prochain dans le cadre d’une affaire à caractère terroriste liée à la planification d’une série d’assassinats visant des personnalités publiques.

Rappelons par ailleurs qu’en avril dernier, la chambre pénale spécialisée dans les affaires de terrorisme avait tenu la première audience dans cette affaire également liée au dossier de l’assassinat de Chokri Belaïd et impliquant 11 accusés, comptant l’homme d’affaires en question et des sécuritaires, dont 4 en fuite et 6 autres qui comparaissent en état de liberté.

Y. N.