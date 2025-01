Irrigation avec des eaux non traitées : Destruction de 10 hectares de cultures à Bizerte

Dans le cadre de la lutte contre l’irrigation des cultures avec des eaux usées non traitées, une campagne de contrôle a été menée dans la délégation d’Utique relevant du gouvernorat de Bizerte

A l’issue de cette campagne, menée par les services de la délégation, de la municipalité, l’Autorité nationale de sécurité des produits alimentaires, les services agricoles et la garde nationale, 10 hectares de cultures ont été détruits à cause du danger que cela représente suite à une irrigation par les exploitants agricoles avec des eaux usées non traitées.

Le gouverneur de Bizerte Salem Ben Yacoub, qui a annoncé plusieurs campagnes dans ce sens, a indiqué que l’objectif de ces opérations menées dans différentes zones du gouvernorat est de protéger l’environnement et de préserver la santé des citoyens : « Il s’agit d’une ligne rouge doit pas être franchie », a-t-il lancé, cité dans un communiqué du gouvernorat.

Y. N.