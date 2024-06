Mohamed Kadah pour renforcer les liens entre la Tunisie et le Comesa

Le Forum d’investissement en Afrique du Comesa (CIF 2024) est une plateforme visant à promouvoir les opportunités d’investissement et commerciales dans les secteurs privé et public en Tunisie, a déclaré le secrétaire général adjoint du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa), Mohamed Kadah.

L’ambassadeur Kadah, qui parlait lors de l’atelier tenu le 25 juin 2024 en marge des activités du CIF 2024, a ajouté que l’objectif de cette action est de renforcer les capacités des organismes et des agences d’investissement des pays du Comesa particulièrement en matière d’attraction des investissements et d’offrir des possibilités de partenariats bilatéraux entre les autorités participantes.

Le CIF 2024 qu’accueille la Tunisie le 27 juin serait une excellente occasion de promouvoir les opportunités d’investissement et de commerce des secteurs public et privé en Tunisie, et de mettre en lumière les programmes et les opportunités offerts par le Comesa dans divers domaines, a-t-il ajouté.

Des opportunités d’investissement et de commerce

«La Tunisie, qui a rejoint le Comesa en juillet 2018, possède de solides transactions économiques, d’investissement et commerciales avec de nombreux pays africains au sein de l’organisation, notamment l’Égypte, la Libye et autres, et de telles activités contribuent à accroître l’ouverture de l’économie tunisienne aux autres économies, renforcer des domaines de coopération et bénéficier de programmes offerts par l’Organisation dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’environnement, de la transformation numérique, des chaînes d’approvisionnement, des programmes de soutien aux femmes et à la jeunesse, de gouvernance et d’autres domaines», a souligné M. Kadah, ajoutant que la réunion de Tunis contribue non seulement à créer des opportunités d’investissement et de commerce, mais vise plutôt principalement à parvenir à un développement global en Afrique à travers la coopération entre les États de l’organisation et l’intégration avec d’autres États et acteurs économiques du continent africain.

Des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux

Le Comesa possède également des partenariats stratégiques avec les principaux acteurs internationaux, notamment l’Union européenne, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, qui contribuent à créer des partenariats internationaux avec les États de l’organisation.

Il convient de noter que le CIF 2024 verra la participation de 250 personnalités, parmi lesquelles des ministres, des décideurs, des représentants du secteur privé et des responsables des organismes et agences d’investissement et de promotion des investissements de plus de 21 pays africains.

Le Forum voit également la participation d’un nombre d’organisations et organismes internationaux, africains et tunisiens, parmi lesquels la Commission de l’Union européenne, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les ministères tunisiens concernés, l’Utica, l’Agence de promotion des investissements (Api), ainsi que les chefs des agences de promotion des investissements des pays du Comesa, des chefs d’entreprise et des investisseurs dans divers secteurs stratégiques.

Communiqué.