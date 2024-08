Korbous : la portion de route Ain Oktor – Ain El-Atrous achevée à hauteur de 73%

Le taux de réalisation des travaux de réalisation la portion reliant Ain Oktor et Ain El-Atrous de la route régionale n° 128 menant à Korbous, gouvernorat de Nabeul (Cap Bon, sud-est de Tunis), a atteint 73%.

C’est ce qu’a déclaré l’ingénieur Malek Bennour, le directeur de l’Unité des projets financés par le Fonds arabe de développement économique et social (Fades), relevant du ministère de l’Equipement et de l’Habitat, ajoutant que cette portion de la route est considérée comme vitale pour toute la région, parce qu’elle relie Ain Oktor à Korbous en passant par Aïn El-Fakroun et Aïn El-Atrous, où se trouvent des bains d’eau chaude naturelle très prisés par les Tunisiens.

Le projet comprend une partie montagnarde et une partie maritime, a expliqué Bennour, en soulignant la spécificité de l’ouvrage étant donné la nature géotechnique et géologique d’une zone ou la mer mord sur un littoral montagneux.

La fin des travaux est fixée au second trimestre de 2025. Son coût est estimé à 86 millions de dinars financés à hauteur de 80% par le Fades et le reste sur le budget de l’Etat.

Le fait que Korbous soit une station thermale pionnière dans le domaine du tourisme de santé souligne l’importance d’un tel projet sur la relance de l’activité économique dans une région où sont installés plusieurs établissements d’hébergement hôtelier.

Les travaux sur la portion Aïn Oktor-Aïn El-Atrous ont été précédés par ceux sur la portion de la même route régionale 128 reliant El-Mrissa et Aïn Oktor.

I. B.