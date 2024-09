Décès de Tito, frère de Michael Jackson et membre des Jackson 5, à 70 ans

Tito Jackson, l’un des frères de Michael Jackson et membre du groupe légendaire Jackson Five, est décédé le dimanche 15 septembre 2024 à l’âge de 70 ans. Plusieurs médias américains, dont Entertainment Tonight, ont confirmé la nouvelle.

Tito Jackson, guitariste du groupe, avait contribué au succès des Jackson five dans les années 60 aux côtés de ses frères. Bien que sa carrière artistique n’ait pas atteint la même notoriété que celle de Michael, il était également compositeur et producteur. Tito avait sorti un album solo il y a huit ans et continuait à se produire sur scène avec ses frères Jackie et Marlon.

À ce stade, la cause exacte de sa mort n’a pas été officiellement communiquée, mais certains médias évoquent une possible crise cardiaque. Sa disparition marque la fin d’une époque pour les fans du groupe et de la musique pop en général.

J. G.