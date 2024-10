Association Nourane : «Courir contre le cancer» le 3 novembre à Tunis

L’association Nourane organise la 9e édition de son marathon annuel pour soutenir la lutte contre le cancer qui aura lieu le 3 novembre 2024 à l’Avenue Habib Bourguiba à Tunis.

L’association a lancé dès les premiers mois de sa création en 2016, un marathon annuel, le Marathon de Nourane, dont l’objectif est de répandre la culture de l’activité sportive parmi toutes les catégories de la population, qu’elles soient concernées ou pas par les pathologies cancéreuses.

Le Marathon de Nourane organisé en concertation avec les autorités sanitaires et dont la 9eme session se déroulera le 3 novembre 2024, connaît un vif succès et une participation accrue. Son but est incitatif mais il vise également à collecter des fonds pour l’acquisition d’appareils de mammographie au profit des structures hospitalières publiques qui n’en possèdent pas.

Toujours dans un souci de prévention, car un cancer découvert précocement est synonyme de guérison, Nourane a lancé, suite à la période du COVID, et en concertation avec les organismes gouvernementaux concernés et de fidèles sponsors, l’action « Mammolife », consistant en une caravane de dépistage du cancer du sein, sillonnant toutes les régions du pays et offrant aux femmes rurales la possibilité d’effectuer un dépistage régulier.

Les parcours :

Un Circuit de 21,1 Km

Un Circuit de 5 km : Course pour tous

Dossards:

21km dossards à puces

5 km dossards sans puces

Médailles Pour Tous Les Finishers

Podiums :

Distance 21,1 Km :

Scratch : Les 3 premiers H/F

Master 1 (40 ans – 49 ans) : Les 3 premiers H/F

Master 2 (50 ans – 59 ans) : Les 3 premiers H/F

Master 3 (60 ans – 69 ans) : Les 3 premiers H/F

Distance 5 Km :

Une course familiale non compétitive (sans podium)

Programme :

7h30 :Ouverture du village de l’événement

7h45 :Réveil musculaire

8h00 :Zumba

8h20 :Hymne National

8h30 :Départ de la course 21.100 Km

8h40 :Départ de la course de 5 Km

11h30 :Podium

12h30 :Fin de l évènement

LES PRIX DES DOSSARDS :

Distance 21,1 km (25 DT) – Dossards à puce

Distance 5 km (10 DT) – Dossards sans puce

ASSISTANCE MEDICALE :

Une équipe médicale, choisie par l’organisateur, spécialisée en médecine sportive sera présente pendant toute la durée de la course.

Chaque pas compte dans cette course pour la vie💖 💪

Inscruption

Communiqué