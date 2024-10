Kamel Sahnoun : «L’ingénieur marocain gagne 4 fois plus que son homologue tunisien»

Le doyen des ingénieurs tunisiens Kamel Sahnoun appelle à augmenter les salaires des ingénieurs tunisiens dans les secteurs public et privé, car ils restent très faibles et très en-deçà de la plus-value qu’ils apportent à l’économie nationale et de la richesse qu’ils créent pour le pays.

C’est ce qu’il a déclaré dans l’émission ‘‘Weekend al-kif’’ sur Diwan FM, ce samedi 5 octobre 2024, en appelant à revoir le niveau des salaires des ingénieurs et à améliorer leurs conditions de travail en améliorant le climat d’investissement, notamment les infrastructures, et en luttant contre la bureaucratie qui étouffe la créativité et l’innovation et est devenue un danger pour le pays, selon ses termes.

Le développement rapide des pays de l’Asie du sud-est doit beaucoup à l’attraction des compétences, qui les ont aidés à sortir du modèle de l’économie rentière et s’orienter vers l’économie de la connaissance qui exploite mieux les compétences et les savoir-faire, a explique Sahnoun, en faisant remarquer que le salaire de l’ingénieur marocain est aujourd’hui 4 fois plus élevé que celui de son homologue tunisien.

Cette situation a d’ailleurs poussé Fipa Tunisia à présenter les bas salaires des ingénieurs tunisiens comme un argument massue pour attirer les investissements extérieurs.

Ce sont également les bas salaires et les mauvaises conditions de travail qui poussent des milliers d’ingénieurs tunisiens à quitter le pays (entre 3000 et 6000 chaque année) et à aller monnayer leur talent en Europe, au Canada ou dans les pays du Golfe où ils sont sollicités. Et c’est la Tunisie, qui a beaucoup dépensé pour leur formation, qui est la grande perdante.

I. B.