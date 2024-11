Tournoi de football à la Juventus Academy de Tunisie

L’école de football Juventus Academy Tunisie accueillera, le 16 novembre 2024, la 5e édition du tournoi de la Fête de la République Italienne, un événement footballistique amical qui unit l’Italie et la Tunisie dans une atmosphère de fair-play et de convivialité.

Il y aura huit équipes en compétition pour la première place : l’Ambassade d’Italie en Tunisie, la Présidence de la République tunisienne, le Club Italien de Tunis, la Banque Centrale de Tunisie, l’Ecole Italienne, la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-italienne, Almaviva et Italcar.

La nouveauté de cette édition est la présence obligatoire d’au moins deux femmes dans chaque équipe.

En plus de promouvoir le sport et la santé, le tournoi représente une opportunité importante pour renforcer les liens entre l’Italie et la Tunisie, rappellent les organisateurs. Il s’agit en effet d’un moment de rencontre et d’échange culturel, auquel participent des représentants des institutions, des entreprises et de la société civile des deux pays.

La Juventus Academy Tunisie, qui accueille l’événement, est une école de football destinée aux jeunes âgés de 4 à 16 ans, la première académie de football officiellement agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération tunisienne de football.

D’après ANSAmed.