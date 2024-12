Pour les Occidentaux, le droit international s’applique cas par cas

Lorsqu’il a été publié la première fois sur les réseaux sociaux, ce court texte accompagnait une photo d’un enfant palestinien dans les décombres de Gaza, que l’administration de Facbook a enlevée. Comme pour conforter l’analyse de l’auteur.

Lahouari Addi *

Quand on regarde ces images d’enfants palestiniens désespérés, on se demande où est l’humanité? Où est le droit international? «Oui mais le Hamas utilise cet enfant et ses parents comme bouclier», disent Joe Biden et Emmanuel Macron. Est-ce une raison pour tirer sur le bouclier?

Ce qui se passe à Gaza conforte l’opinion publique que le droit international est à géométrie variable et qu’il n’a été conçu que pour renforcer l’hégémonie de l’Occident sur le reste du monde.

L’humanité, meurtrie hier par le génocide nazi, est aujourd’hui meurtrie à Gaza. Si l’Allemagne, accablée par la culpabilité, si l’Angleterre, porte-avions américain amarré à l’Europe, ne peuvent pas s’indigner, où est la France, terre où a été proclamée en 1789 la Déclaration universelle des droits de l’homme?

Les médias en France se sont mobilisés pour la libération de Boualem Sansal** et se taisent sur ce qui se passe à Gaza. Sansal serait du bon côté de l’histoire en défendant des valeurs menacées par les musulmans, tandis que Gaza est du mauvais côté de l’histoire parce que la majorité de ses habitants sont musulmans susceptibles d’être des terroristes.

La France, une certaine France, a trouvé des indigènes néo-coloniaux pour la déculpabiliser et fermer les yeux sur ce qui se passe en Palestine. «Ce qui se passe en Ukraine est inacceptable et nous refusons que le droit international soit piétiné aussi brutalement» dit Emmanuel Macron. Est-ce à dire que ce qui se passe à Gaza est acceptable et que le droit international est respecté?

Quand la politique est menée avec un tel cynisme, c’est la violence qui est cultivée. Des juristes célèbres ont voulu moraliser la politique par le droit, mais ce qui se passe sur la scène internationale, c’est le droit qui est politisé, puisque ce qui est immoral en Ukraine serait moral en Palestine. C’est vrai que l’Ukraine est en Europe et la Palestine ailleurs.

Chez les dirigeants occidentaux, le droit international n’est pas universel et s’applique cas par cas.

* Professeur à l’institut des études politiques de l’université de Lyon.

** Ecrivain algérien pro-occidental aux positions ouvertement antiarabes et antimusulmanes dont la récente arrestation en Algérie a suscité une levée de bouclier en Occident et notamment en France (Ndlr).