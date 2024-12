‘‘Machtat’’ de Sonia Ben Slama : portraits de Tunisiennes résilientes

Le documentaire ‘‘Machtat’’, réalisé par la Franco-tunisienne Sonia Ben Slama, sera projeté à Marseille le lundi 2 décembre 2024 à la Mairie des 1er et 7e arrondissements (61 La Canebière, 13001), dans le cadre du Festival de la Méditerranée en Images.

Djamal Guettala

Ce film de 82 minutes, acclamé dans plusieurs festivals internationaux, invite le public à découvrir le quotidien de femmes tunisiennes tiraillées entre traditions et quête de liberté.

Tourné à Mahdia, en Tunisie, ‘‘Machtat’’ suit le parcours de Fatma et de ses deux filles, Najeh et Waffeh, musiciennes traditionnelles animant des mariages. Derrière cette activité festive, le film dévoile des trajectoires personnelles empreintes de souffrance et de résilience. Najeh, divorcée, espère se remarier pour s’émanciper de l’autorité masculine. Waffeh, quant à elle, rêve de se libérer d’un conjoint violent.

Sous la caméra sensible de Sonia Ben Slama, ces récits intimes deviennent une réflexion universelle sur les dynamiques familiales, les violences faites aux femmes, et la place des traditions dans des sociétés en mutation.

Après avoir été présenté à l’Acid Cannes 2023 et à Visions du Réel, ‘‘Machtat’’ continue de séduire par son approche humaine et engagée. Sonia Ben Slama, également réalisatrice du documentaire ‘‘Tout est écrit’’ (Maktoub – 2015), confirme avec ce second film sa capacité à raconter des histoires puissantes en mêlant esthétique et authenticité.

La projection de ‘‘Machtat’’ à Marseille s’inscrit dans le programme du Festival de la Méditerranée en Images, un rendez-vous annuel mettant en lumière les cinématographies des pays méditerranéens. Ce festival, qui se déroule dans divers lieux de la ville, célèbre les liens culturels entre les rives de la Méditerranée à travers des films engagés et audacieux.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir un documentaire poignant et de participer à une discussion sur des enjeux sociétaux essentiels. ‘‘Machtat’’ est bien plus qu’un film: c’est une plongée dans les luttes et les rêves de femmes résilientes, et un miroir tendu aux spectateurs du monde entier.

Née en 1985, Sonia Ben Slama grandit à Paris. Elle y étudie l’art et le cinéma à l’université Sorbonne-Nouvelle.

Elle travaille ensuite plusieurs années pour la télévision, comme chargée de développement de programmes et réalisatrice. Elle réalise également deux courts métrages, puis travaille à partir de 2012 sur un premier long métrage, Tout est écrit (Maktoub). En 2015, qui raconte l’histoire du mariage de sa grand-mère il y a 70 ans dans une petite ville et du mariage de sa cousine, plus contemporain, au même endroit. Elle commence ensuite à travailler sur son deuxième long métrage, ‘‘Machtat’’.

Sonia Ben Slama parle de son film.