L’Italie annonce une forte baisse des arrivées de migrants en 2024

Le nombre de migrants arrivés en Italie au cours des 11 premiers mois de 2024 a fortement baissé, par rapport aux deux années précédentes , notamment ceux en provenance de la Tunisie, par voie maritime, indique un rapport du ministère de l’Intérieur italien, publié le vendredi 29 novembre 2024.

D’après les données fournies par le ministère, 62 516 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes, depuis le début de l’année et jusqu’à la fin novembre dernier, contre 152 272, l’année dernière et 94 343 en 2022, rapportent des médias italiens, qui précisent qu’au cours des deux derniers jours, 705 personnes (452 jeudi dernier et 253 hier) sont arrivées en Italie, portant le total des arrivées par mer en novembre à 7 103, contre 8 317, le même mois de l’année dernière, et 9 060 en novembre 2022.

Concernant les nationalités des migrants, les Bengalais arrivent en tête avec 12 466 personnes (soit 20%), suivis des Syriens (11 600, soit 19%) et des Tunisiens (7 598, soit 12%).

Le rapport mentionne d’autres nationalités, notamment l’Égypte (4 014 / 6%), la Guinée (3 418 / 5%), le Pakistan (2 798 / 5%), le Soudan (2 053 / 3%), l’Érythrée (2 012 / 3%), le Mali (1 610 / 3%) et la Gambie (1 462 / 2%).

En outre, le ministère a indiqué qu’il y avait 13 485 personnes (22%) supplémentaires, en cours de traitement administratif pour leur identification.