Palmarès du 37e Marathon Comar de Tunis-Carthage (Vidéo)

Le Marathon Comar de Tunis-Carthage qui s’est tenu hier, dimanche 1er décembre 2024, a été une grande fête sportive et populaire qui a animé le centre-ville de la capitale et sa banlieue, dans une ambiance de joie et d’enthousiasme contagieux qui fait beau à voir. Vidéo.

La journée se prêtait à la course à pied, ni trop chaude ni trop froide, assez tempérée comme peut l’être le climat méditerranée même en plein hiver. Ce climat exceptionnel a été pour quelque chose dans le succès de cette édition qui a vu une participation record des athlètes professionnels et des coureurs amateurs de tous âges et de toutes conditions.

Quelques 8000 participants ont chaussé leur basket et porté le dossard pour faire des foulées aux côtés des spécialistes de la discipline venus du monde entier.

L’ambiance était festive, le plaisir partagé et la volonté d’aller jusqu’au bout de ses capacités un mot d’ordre respecté autant que faire se pouvait même par les plus âgés qui ont dépassé 70 ans. Sans parler des mères de famille et des enfants. C’est dire l’engouement de plus en plus grand pour cet événement sportif.

Pour revenir à la course proprement dites, nous vous présentons ci-dessous le palmarès, femmes et hommes, des trois courses : Marathon (42,195 Km), Semi-marathon (21,1 Km) et Course pour tous (5 km).

Marathon femmes :

1- Milfred Chepkemei Kinyanja;

2- Tsedal Gebretsadik Chekole;

3- Jepkemei Kimosop Caroline.

Marathon hommes:

1- Amos Kiplagat;

2- Edward Kimetto;

3- Felix Kipkorir Kangogo.

Semi-Marathon femmes :

1- Mahbouba Belgacem;

2- Nedra Chihi;

3- Syrine El-Mejri.

Semi-Marahon hommes

1- Mounir El Ouali;

2- Nassim Souissi ;

3- Said Ibissou.

Course pour tous femmes :

1- Samar Naffeti ;

2- Amani Karchoun;

3- Emna Yaakoubi.

Course pour tous hommes :

1- Rayen Maamer;

2- Karkeb Abdel Jli;

3- Mohamed Amine Afraoui.

Tous les résultats sur ce lien.

Vidéo.