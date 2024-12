Le cinéaste tunisien Marwen Trabelsi distingué en Pologne

Lors de la soirée de clôture du festival Grand Off, le 7 décembre 2024, à Varsovie, en Pologne, le réalisateur tunisien Marwen Trabelsi s’est vu décerner le prix du meilleur montage pour son court métrage documentaire ‘‘Le silence du berger’’.

«Une grande reconnaissance d’un prestigieux festival», notera le réalisateur sur sa page Facebook, tout en regrettant que la reconnaissance vienne toujours d’ailleurs et en énumérant les difficultés qu’il a eues pour réaliser son film qu’il a porté pendant quatorze. Marwen Trabelsi, qui se présente comme un cinéaste indépendant, rappelle aussi que son film a été ignoré en Tunisie par le ministère des Affaires culturelles à travers le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) et les Journées cinématographiques de Carthage (JCC).

Réalisé en 2023 et d’une durée de 15 minutes, ‘‘Le silence du Berger’’ analyse la place du couteau dans le quotidien des Tunisiens comme outil de rituel religieux (le sacrifice du mouton), mais qui devient un objet de terreur entre les mains des extrémistes fanatiques, qui l’utilisent pour égorger leurs victimes.

Créé en 2006, le Prix mondial du cinéma indépendant Grand Off s’est imposé au fil des ans comme l’une des principales rampes de promotion du cinéma indépendant en Pologne et dans le monde.

Le festival décerne des prix dans 11 catégories : scénario, réalisateur, image, montage, scénographie, actrice, acteur, meilleure intrigue, documentaire, animation et meilleur film polonais.

Les films nominés sont évalués par un jury international composé de plus de 80 experts du cinéma, théoriciens, réalisateurs, opérateurs, monteurs et acteurs de plus de 30 pays.

I. B.