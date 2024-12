Nombre record de films tunisiens aux JCC 2024

Signe d’un dynamisme retrouvé avec l’émergence d’un grand nombre de jeunes cinéastes, un nombre record de films tunisiens est attendu cette année à la 35e édition du Festival du film de Carthage (JCC), qui se déroulera du 14 au 21 décembre 2024 à Tunis et dans plusieurs villes de l’intérieur, avec des visites dans les prisons.

C’est ce qu’a souligné le président d’honneur du festival, le cinéaste Ferid Boughedir, lors de la présentation du programme de la 35e édition de la plus importante rencontre annuelle des professionnels et passionnés du septième art, qui met en valeur la diversité et la richesse du cinéma arabe, africain et mondial.

Pour le nombre record de 99 films tunisiens candidats, a révélé Boughedir, le comité de d’organisation a décidé de sélectionner 4 pour la compétition des longs métrages de fiction, alors que le règlement n’autorise normalement que 3 dans cette catégorie. Par ailleurs, le festival a décidé de créer une nouvelle compétition nationale de 12 films.

Au total, 217 films en provenance de 21 pays sont au programme.

Les JCC poursuivant par ailleurs l’expérience de la décentralisation en programmant des activités dans les régions et, pour la première fois, dans les villages et les prisons. Deux films seront projetés à l’ouverture: le court métrage de fiction ‘‘Upshot’’ (2024) de la Palestinienne Maha Haj et le long métrage documentaire ‘‘The Freedom Giver’’ (1987) dans une copie restaurée par le réalisateur, chercheur et monteur irakien Kays Alzubaydi, décédé il y a quelques jours, le 1er décembre 2024.

Le jury de la compétition longs et courts métrages, présidé par le réalisateur palestinien Hany Abu-Assad, comprend la réalisatrice tunisienne Salma Baccar, Eliane Umuhire (Rwanda), Marianne Khoury (Egypte), Pedro Pimenta (Mozambique), Baba Diop (Sénégal) et Ibrahim Al-Ariss (Liban).

Le jury de la compétition de longs et courts métrages documentaires, présidée par la productrice tunisienne Dora Bouchoucha, comprend Omar Sall (Sénégal), Amal Ramsis (Egypte), Mohamed Said Ouma (Comores) et Asmae El Moudir (Maroc).

Le jury de la compétition du film tunisien, présidé par Said Oueld Khalifa (Algérie), comprend Houda Ibrahim (Liban), Olivier Barlet (France), Souad Ben Slimane (Tunisie) et Saleem Albeek (Palestine).

Des hommages et des célébrations en l’honneur d’Hany Abu-Assad ainsi qu’une rétrospective sur le réalisateur tunisien Jilani Saadi sont prévus.

Est également prévu un hommage à la mémoire du grand critique de cinéma tunisien Khemaies Khayati, lauréat du Tanit d’honneur aux JCC 2021.