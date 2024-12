Tunisie : 7 736 biens immobiliers de l’Etat inventoriés à ce jour 

Jusqu’à ce jour, le programme d’inventaire et d’évaluation des immobilisations corporelles de l’Etat tunisien, a permis d’inventorier 7736 biens immobiliers, comprenant des terrains agricoles, des propriétés non agricoles, ainsi que des bâtiments et logements administratifs.

Afin d’effectuer un inventaire complet des biens immobiliers de l’Etat et de mettre à jour leurs registres pour garantir leur protection et leur bonne gestion, un atelier de formation a été ouvert lundi 9 décembre 2024 par le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Wajdi Hedhili.

Cet atelier de formation s’inscrit dans une série d’activités destinées à faire connaître le programme d’inventaire et d’évaluation des immobilisations corporelles de l’Etat, conformément aux exigences du nouveau système comptable, en application des dispositions de la loi organique relative au budget n°15 de l’année 2019.

«L’enregistrement foncier constitue la forme la plus importante de valorisation et de protection juridique des biens immobiliers de l’Etat», a souligné le ministre, en appelant au renforcement le système de formation au sein de son département pour améliorer les performances et les compétences de ses cadres et agents, tant au niveau central que régional, afin d’augmenter davantage la capacité opérationnelle.

I. B.