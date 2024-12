En raison des changements rapides qui ont lieu actuellement en Syrie, il est difficile de prédire comment la situation dans ce pays arabe va évoluer. Cependant, les facteurs et les circonstances qui ont assuré le succès des djihadistes sur le champ de bataille et leur rapide montée en puissance peuvent déjà être étudiés en détail.

Ahmad Al Khaled

Après un gel du conflit de quatre ans, fruit de négociations entre la Turquie et la Russie, la situation en Syrie a radicalement changé. En dix jours d’offensive rapide, les combattants du groupe Hayat Tahrir Al-Cham (HTC) ont pris le contrôle de la majeure partie du pays, obligeant les troupes gouvernementales à battre en retraite.

Le 8 décembre au matin, les forces d’opposition armées menées par le HTC se sont emparées de la capitale Damas, officialisant ainsi la chute du clan Al-Assad, qui régnait sur la Syrie depuis plus de 50 ans. Selon les dernières informations, l’ancien président Bachar Al-Assad a quitté le pays et a demandé l’asile en Russie.

La veille, trois pays garants – la Turquie, l’Iran et la Russie – se sont réunis à Doha, capitale du Qatar, et ont souligné la nécessité d’un dialogue politique entre les parties au conflit afin de transférer pacifiquement le pouvoir dans le pays et d’éviter une effusion de sang.

De son côté, le commandement du HTC a garanti la sécurité des institutions de l’État, des missions diplomatiques et des installations militaires, y compris des alliés d’Al-Assad – la Russie et l’Iran.

Actuellement, en raison des changements rapides qui ont lieu en Syrie, il est difficile de prédire comment la situation dans le pays arabe va évoluer. Cependant, les facteurs et les circonstances qui ont assuré le succès des djihadistes sur le champ de bataille et leur rapide montée en puissance peuvent déjà être étudiés en détail.

Les nouvelles tactiques d’utilisation de petits groupes mobiles sur des équipements automobiles légers, l’utilisation de véhicules aériens sans pilote et de drones de frappe, ainsi que le timing suggèrent que le HTC ne pouvait pas organiser seul une opération d’une telle envergure. Dans ce cas, la question se pose de savoir qui a aidé le HTC ou, du moins, est intervenu en sa faveur.

Le rôle de la Turquie

Pour répondre à cette question, il est juste de dire que Damas et ses alliés, la Russie et l’Iran, ont surveillé de près les menaces posées par le HTC. Au cours des trois derniers mois, les médias locaux ont fait circuler des informations sur l’imminence d’une attaque des militants.

Après l’établissement de la «zone de désescalade d’Idlib» dans le cadre d’un accord entre la Russie et la Turquie en 2020, le HTC a pu tirer le meilleur parti du calme qui régnait sur le front. Cette faction, anciennement connue sous le nom de Jabhat Al-Nosra, faisait auparavant partie de l’organisation terroriste Al-Qaïda, mais elle s’en est ensuite distanciée et est devenue l’une des forces dominantes dans le nord-ouest de la Syrie.

Les points d’observation des forces armées turques étant déployés le long de la ligne de front, ils ont constitué une sorte de bouclier derrière lequel le HTC a pu se cacher et constituer calmement des forces sans craindre une éventuelle attaque de Damas et de ses soutiens étrangers.

On peut donc affirmer que le patronage diplomatique et militaire d’Ankara a directement contribué au renforcement de la position du HTC, sans parler de l’assistance économique et de la fourniture d’électricité et de carburant à Idlib par l’intermédiaire d’entreprises parapluies turques.

Profitant de la fragmentation des autres groupes d’opposition, le HTC, dirigé par son chef Abu Muhammad Al-Julani, a réussi à consolider le pouvoir dans la province rebelle d’Idlib. Il s’est complètement emparé du secteur économique et dirige le soi-disant dernier bastion de l’opposition syrienne par l’intermédiaire du gouvernement fantoche du Salut de la Syrie. Sur le plan militaire, le HTC s’est également largement renforcé, rassemblant sous sa bannière de nombreux groupes indépendants et combattants étrangers parmi les Caucasiens, les Turcs et les Ouïghours.

Tous ces facteurs ont permis au HTC d’accumuler une marge de sécurité suffisante pour mener des raids constants contre les forces gouvernementales et même prétendre à l’extension de sa zone d’influence dans le nord de la Syrie. Dans le même temps, le statut de groupe indépendant lui a également offert des opportunités supplémentaires, sans limiter la liberté d’action à des accords avec des pays tiers.

Ainsi, Ankara a de facto contribué à alimenter la machine militaire du HTC, mais peut de jure se dégager de toute responsabilité pour ses actions, car le HTC ne lui obéit pas entièrement comme l’Armée nationale syrienne affiliée à la Turquie.

Le rôle de l’Ukraine

Il n’est pas exagéré de dire que toute activité du HTC a été constamment au centre de l’attention des principaux acteurs en Syrie, en particulier de la Russie. Récemment, Moscou a déclaré à plusieurs reprises qu’il existait une coopération étroite entre le HTC et son adversaire géopolitique, l’Ukraine.

Le journal turc Aydynlyk a rapporté que des instructeurs ukrainiens formaient des militants syriens à la production et à l’utilisation de drones FPV pour frapper les installations militaires des forces armées russes en Syrie. Il indique également qu’en échange des drones, Kiev a demandé au HTC de permettre à ses militants étrangers, principalement des immigrés des nations du Caucase et d’Asie centrale, d’atteindre l’Ukraine et de lutter contre la Russie.

Les médias ukrainiens ont également publié à plusieurs reprises des vidéos dans lesquelles des rebelles syriens, en coopération avec les services de renseignement ukrainiens, frappent des cibles russes en Syrie à l’aide de drones. Dans l’une de ces vidéos, les combattants de l’opposition frappent les installations des forces armées russes sur la base aérienne de Quwayres, à l’est d’Alep.

Jusqu’à la dernière offensive du HTC, les responsables ukrainiens ont préféré ignorer les allégations des médias concernant la coopération avec les rebelles syriens. Toutefois, après la prise d’Alep, Kiev a finalement fait des aveux sincères et a déclaré que le groupe Khymyk de la Direction principale du renseignement de l’Ukraine préparait les militants du HTC à utiliser des drones d’attaque contre la Russie.

Le rôle des Etats-Unis

Mais si la coopération avec les services spéciaux ukrainiens peut expliquer l’augmentation des capacités de combat du HTC en termes d’utilisation de technologies sans pilote, l’heure du début de l’offensive des djihadistes indique une possible coordination avec les États-Unis et Israël. Alors que les Etats-Unis ont officiellement nié toute implication dans les développements actuels en Syrie, des preuves directes et indirectes suggèrent le contraire.

Tout d’abord, le lancement de l’offensive du HTC sur Alep a coïncidé de manière suspecte avec l’entrée en vigueur du traité de paix entre Israël et le Hezbollah libanais, le 27 novembre, à l’initiative des États-Unis. Il n’est donc pas déraisonnable de supposer que l’opposition syrienne a attendu qu’Israël défasse le Hezbollah pour entamer une campagne contre les forces du régime, sans craindre que les combattants libanais ne viennent aider Assad.

Il est donc clair que les États-Unis ont joué un rôle majeur dans l’affaiblissement des alliés d’Assad, ce qui a directement conduit à la décision du HTC d’attaquer.

Deuxièmement, il convient de noter que, bien que les États-Unis aient reconnu le HTC comme une organisation terroriste, ils n’ont en aucun cas perturbé leurs liens commerciaux avec la Turquie, ce qui a également contribué au renforcement économique du HTC. Cette approche envers l’organisation terroriste contrastait fortement avec la pression sans précédent exercée par Washington sur Damas en matière de sanctions.

En outre, les États-Unis et leurs alliés de la coalition internationale ont maintenu des liens étroits avec le HTC. Ils échangent notamment des informations pour lancer des frappes aériennes contre les commandants de certains groupes armés indépendants actifs dans la province d’Idlib. Sur les réseaux sociaux, les combattants de l’opposition syrienne ont accusé à plusieurs reprises le HTC de fournir aux États-Unis des données précises sur la localisation des combattants qui se cachent dans les zones tenues par les rebelles. Selon eux, les drones américains les ont frappés presque immédiatement après les réunions avec les dirigeants du HTC.

En outre, ces dernières années, les États-Unis et l’Union européenne se sont officieusement efforcés de «blanchir» la réputation du HTC afin de l’exclure de la liste des organisations terroristes. Pour le présenter comme un leader de l’opposition modérée, plusieurs publications américaines ont réalisé des interviews d’Abu Muhammad Al-Julani, dans lesquelles le chef djihadiste apparaissait en costume d’affaires et abandonnait également ses slogans fanatiques au profit d’une rhétorique plus laïque et pragmatique. Au cours de la dernière offensive, Al-Julani a également fait quelques déclarations démonstratives dans lesquelles il a mis en garde ses combattants contre les actions illégales contre les civils et leurs biens, et a également appelé au «respect de la diversité culturelle d’Alep».

Compte tenu de l’interaction cachée entre les États-Unis et le groupe d’Al-Julani, il y a lieu de croire qu’après la fin des hostilités au Liban, l’administration Biden pourrait lancer une nouvelle escalade en Syrie, en utilisant les militants du HTC comme mandataires. Ainsi, la Maison Blanche a probablement prévu d’affaiblir la position de ses rivaux géopolitiques, la Russie et l’Iran, avant le transfert imminent du pouvoir au président nouvellement élu Donald Trump. À en juger par ses déclarations préélectorales, ce dernier n’accepterait guère une telle aventure et préférerait s’occuper de ses problèmes intérieurs, plutôt que de créer un nouveau foyer de tension dans le monde ou dans une région particulière.

Mais Joe Biden, qui achève les deux derniers mois de son mandat, pourrait en décider autrement, d’autant que toutes les conditions étaient réunies pour que les militants syriens passent à l’attaque. La Russie a retiré le gros de ses troupes de Syrie et se concentre sur la guerre avec l’Ukraine ; un autre allié important de Damas, Téhéran, est affaibli par les attaques constantes d’Israël et a envoyé ses principales forces pour soutenir des formations affiliées en Palestine et au Liban ; et le Hezbollah, qui a également joué un rôle important dans l’établissement de l’ancien statu quo en Syrie, a subi des pertes importantes lors des opérations de Tsahal et ne peut plus aider le gouvernement d’Assad.

Compte tenu des contradictions aiguës entre les deux camps politiques qui ont émergé lors des dernières élections aux États-Unis, il n’est pas difficile de supposer que les démocrates voulaient rendre l’entrée en fonction de Trump aussi difficile que possible. Ils ont cherché à entraver les possibilités de l’accuser plus tard de ne pas avoir tenu les promesses qu’il avait faites aux électeurs américains.

Par conséquent, un nouveau cycle d’escalade en Syrie peut être considéré comme une tentative désespérée de l’administration américaine actuelle d’influencer les politiques futures de Trump, de le forcer à se complaire dans des conflits et des rivalités sans fin avec d’autres pays au lieu de résoudre des problèmes plus importants liés à la politique intérieure.

L’offensive du HTC a déjà porté un coup dur aux civils dans toute la Syrie, exacerbant considérablement la crise migratoire et augmentant les souffrances des Syriens ordinaires face à la reprise des affrontements et des bombardements. Dans le même temps, indépendamment de l’évolution des événements dans le pays arabe, les États-Unis, en tant que principal acteur international, n’ont rien fait pour empêcher le renforcement du HTC. En outre, Washington a délibérément encouragé le HTC pour l’utiliser comme contrepoids à Damas et à ses rivaux dans la région – la Russie et l’Iran. Et si les gagnants de ce jeu géopolitique ne sont pas clairs, le perdant est déjà évident : il s’agit du peuple syrien, qui est redevenu une « monnaie d’échange » et a payé de son sang les ambitions d’autres États.

* Journaliste indépendant.