Après la déculottée syrienne, la Russie renforce sa présence en Libye

Après avoir «perdu» la Syrie, où sa présence militaire est menacée par le nouveau pouvoir qui est en train de se mettre en place, la Russie est en train de se retourner vers la Libye, pays déchiré par la guerre, et le seul en Afrique du Nord et en Méditerranée où son armée maintient une présence militaire qui lui permet d’envoyer directement des renforts sans avoir à s’arrêter et à faire le plein. (Ph: Khalifa Haftar avec le vice-ministre russe de la Défense, Ievkourov, sur un aérodrome militaire de Moscou, le 26 septembre 2023).

Imed Bahri

C’est un cataclysme géopolitique. La chute de Bachar Al-Assad a rabattu toutes les cartes et tous les protagonistes de l’échiquier régional et international en ont été impactés et en premier lieu desquels la Russie qui craint aujourd’hui de perdre ses bases militaires en Syrie datant de l’époque soviétique et par ricochet sa présence et son influence dans le Moyen-Orient. Elle fait tout pour y rester en négociant avec les nouveaux maîtres de la Syrie et en même temps elle renforce sa présence en Libye et précisément dans l’est libyen où elle compte un allié en la personne de Khalifa Haftar. La Libye est aussi importante à l’heure où la présence russe en Afrique s’est substituée à celle de la France.

Le journal Daily Telegraph a publié une enquête préparée par Sophia Yan dans laquelle elle affirme que la Russie s’emploie à renforcer ses bases militaires en Libye après l’effondrement du régime de Bachar Al-Assad en Syrie.

Les données de vol montrent qu’au moins trois avions cargo militaires russes ont volé de Biélorussie vers la Libye depuis le 8 décembre, jour où les rebelles syriens ont renversé le régime d’Al-Assad que la Russie avait auparavant soutenu.

Le vol le plus récent a atterri à Benghazi en Libye tôt samedi matin selon les données de FlightRadar24, un site web qui suit les vols alors qu’ils sont sur leur trajectoire réelle. Les experts estiment que la Russie transfère du matériel de défense stocké en Biélorussie, son plus proche allié, vers la Libye où elle renforce rapidement sa présence militaire en réponse à la prise de Damas par les combattants opposés au régime d’Assad.

«Les défis en Syrie semblent pousser la Russie à intensifier sa présence dans l’est de la Libye même si cela ne faisait pas partie de son plan initial il y a quelques semaines», a déclaré Jalel Harchaoui, spécialiste de l’Afrique du Nord et chercheur au Royal United Services Institute. Il a ajouté que Moscou s’inquiète probablement du fait que sa présence croissante en Libye soit devenue plus vulnérable ce qui nécessite de prendre une mesure logique qui consiste à envoyer davantage de renforts pour protéger cette présence.

Le journal britannique note qu’en 2014, la Russie a modernisé ses pistes d’atterrissage et construit de nouvelles installations sur ses bases aériennes libyennes lui permettant ainsi de projeter sa puissance le long de la côte sud de la mer Méditerranée. La Libye est également considérée comme un point de départ important pour les efforts du Kremlin visant à étendre son influence en Afrique surtout dans les pays du Sahel.

La Libye, pays déchiré par la guerre, était le seul en Afrique et en Méditerranée où l’armée russe maintenait une présence militaire afin de pouvoir envoyer directement des renforts sans avoir à s’arrêter et à faire le plein. Ceci, ajouté à sa présence militaire dans les ports de Tartous et de Lattaquié, l’a aidé à projeter davantage de puissance dans la région mais la chute de son allié Al-Assad a fait naître des doutes sur son avenir en Syrie où l’opposition armée a annoncé la formation d’un gouvernement.

La Syrie a souffert des années de bombardements brutaux russes contre les zones rebelles alors que Moscou tentait de soutenir la survie d’Assad et de son régime. Moscou a commencé à transférer son équipement militaire, ses responsables et son personnel depuis la Syrie tandis que de hauts responsables cherchent à parvenir à un accord avec les nouveaux dirigeants qui lui permettrait de conserver ses bases dans le pays.

Moscou a reconnu dimanche avoir retiré une partie de son personnel diplomatique de Syrie à bord d’un vol spécial depuis la base aérienne de Hmeimim près de Lattaquié. Un responsable de la sécurité syrienne a déclaré qu’un avion cargo militaire avait quitté la veille la base de Hmeimim en direction de la Libye. D’autres avions devraient décoller dans les prochains jours. Des images sont apparues montrant les forces russes emballant le système de missiles de défense aérienne S-400 à Lattaquié et des camions blindés ont été vus faisant la queue dans les rues syriennes se préparant à évacuer les sites. Harchaoui a commenté: «Même si la Russie maintient ses principales bases en Syrie-ses installations navales à Tartous et sa base aérienne près de Lattaquié-, il est clair que les événements récents n’ont pas joué en faveur de Moscou.» Il a ajouté: «Les troubles font de la Syrie un environnement plus hostile pour l’armée russe, ne serait-ce que d’un point de vue logistique, l’empêchant d’y rester avec le même niveau de confort et de sécurité qu’auparavant».