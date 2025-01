Tunisie : 21 suspects arrêtés, de l’or, des devises et 185 kg de cannabis saisis (Vidéo)

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé le démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue et l’arrestation de 21 de ses membres.

Lors de cette opération menée par différentes brigades spécialisées, les agents de la GN ont saisi 1860 plaquettes de cannabis (185 kg), des sommes d’argent en devises étrangères et en dinars tunisiens, des bijoux en or d’une valeur de plus d’1 MD, 14 voitures et un bateau pneumatique.

Ce réseau international opère dans différentes régions de Tunisie, notamment le Grand-Tunis, Sousse, Mahdia et Kairouan, ajoute la DGGN, en affirmant que les 21 suspects ont été placés en détention sur ordre du Parquet et que l’enquête se poursuit.

Y. N.