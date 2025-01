Doc House : Report de l’avant-première projection des courts métrages “Green Docs”

Doc House a annoncé le report de l’avant-première projection des courts métrages “Green Docs”, initialement prévue demain jeudi 9 janvier 2025 au CinéMadart.

« En raison de circonstances imprévues liées à l’emplacement initial, nous sommes contraint·e·s de reporter l’avant-première… Nous travaillons activement pour fixer une nouvelle date et un nouvel emplacement afin de vous offrir une expérience à la hauteur de vos attentes », lit-on dans la note diffusée par l’organisation Doc House qui œuvre à promouvoir la production, la distribution et le réseautage professionnel liés au documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord.

Et d’ajouter : « Nous vous tiendrons informé·e·s dès que les détails seront confirmés. Merci pour votre compréhension. Nous avons hâte de partager avec vous ces récits documentaires dès que possible ».