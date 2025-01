Sousse : Arrestation d’une femme condamnée à … 104 ans de prison

La Direction générale de la sûreté nationale a annoncé, ce mercredi 8 janvier 2025, l’arrestation d’une femme condamnée par contumace à 104 ans de prison ferme.

La DGSN indique que la suspect en fuite a été arrêtée par le district sécuritaire de Sousse sud , sachant qu’elle fait également l’objet de 30 mandats de recherche, dont les délits n’ont pas été précisés dans le communiqué.

On sait toutefois que des condamnations similaires sont souvent prononcées dans le cadre d’affaires de chèques sans provisions, car selon l’ancien article 411 du Code de commerce, la personne qui émet un chèque sans provision est punie d’une peine de cinq ans et d’une amende égale au montant du chèque ou de l’insuffisance de provision (et ce par chèque et les peines ne peuvent être confondues)

La suspecte a été placée en détention sur ordre du Parquet, en attendant la suite des procédures, lit-on encore dans le communiqué de la DGSN.

Y. N.