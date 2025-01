Tunisien : Le RTDL appelle à un rassemblement mardi 14 janvier

Le Réseau tunisien pour les droits et les libertés (RTDL) appelle les forces nationales à participer à un rassemblement national mardi 14 janvier 2025.

Dans son communiqué, ledit Réseau qui rassemble une dizaine d’organisations et d’associations et huit partis politiques de l’opposition, précise que ce rassemblement est prévu mardi à partir de 16h30 devant le Théâtre municipal à l’avenue Habib Bourguiba de Tunis.

« Ce rassemblement vise à souligner que la révolution tunisienne est toujours vivante et l’importance de préserver ses acquis, fruits des luttes courageuses de plusieurs générations de militantes et militants, en défendant les libertés et les droits civiques, politiques, économiques et sociaux… qui ne sont pas négociables », lit-on dans le communiqué du RTDL.

La même source affirme que les « acquis de la révolution tunisienne doivent être protégés et préservés et appelle de ce fait citoyennes et citoyens à participer massivement au rassemblement du 14 janviet afin d’exprimer leur opposition aux injustices sociales et économiques et dénoncer un recul des droits et des libertés ».

Y. N.