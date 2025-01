Libye : craintes autour de deux statues déboulonnées à Tripoli

Le Département des Antiquités de Libye a annoncé, le 1er décembre dernier, son intention de retirer de leurs piédestaux et de procéder à des travaux de conservation et de restauration de deux monuments représentant un chevalier et un navire, tous deux situés sur de hautes colonnes sur la place des Martyrs au centre de Tripoli. C’est ce que rapporte le site Internet Libya Herald, faisant état d’inquiétudes sur le sort du «Cavalier de bronze» et du «Navire phénicien» que les Libyens appellent «Masalat» dans le sens d’obélisques.

Le Département des Antiquités a précisé que la décision a été prise conformément à des recommandations techniques qui ont confirmé l’existence de fissures dans les socles sur lesquels reposent les statues, donc pour des raisons de sécurité. Les statues seront remises à leur place «immédiatement» après l’achèvement des travaux de restauration, a rapporté le site vendredi 3 janvier, citant l’institution en question, mais sans fournir de dates.

Des inquiétudes ont circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles les deux statues pourraient disparaître à jamais, rapporte le Libya Herald, rappelant le précédent de la «Fontaine de la Gazelle»: la statue en bronze représentant une femme nue avec un quadrupède, datant de l’époque coloniale italienne et située à une centaine de mètres des deux statues en bronze qui seront restaurées. Cette statue a disparu depuis 2014. «Il est largement admis que la statue de la Gazelle a été enlevée par des islamistes», rapporte le site, rappelant que «l’islam interdit l’iconolâtrie ou l’idolâtrie et interdit également l’exposition de femmes nues.» «Les théoriciens du complot sur les réseaux sociaux craignent que les deux statues de bronze ne subissent le même sort», rapporte le Libya Herald.

Création d’une «police morale»

Par ailleurs, on sait que l’islam continue de jouer un rôle important dans les politiques et les décisions du gouvernement de la capitale libyenne : en novembre dernier, le gouvernement de Tripoli a annoncé la création d’une «police morale» pour renforcer la sécurité et assurer le respect de la religion islamique et des valeurs de la société libyenne. Cette initiative comprend des mesures telles que la surveillance des médias sociaux, la réglementation de la tenue vestimentaire publique et la séparation des hommes et des femmes dans les lieux publics.

L’endroit où se trouvent les deux statues était appelé Place Verte sous le régime de Mouammar Kadhafi. Après la chute du raïs, le nom a été changé en Place des Martyrs pour commémorer ceux qui ont perdu la vie lors de la révolution de 2011. La place est cependant un lieu symbolique d’une grande importance historique et sociale pour le peuple libyen.