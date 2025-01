A Radès : l’IFS fait rimer sport, culture et solidarité

Les organisateurs de l’International Fight Show (IFS) ont levé le voile mercredi 15 janvier 2025, lors d’une conférence de presse à Tunis, sur les grandes lignes de cet événement prévu pour le 1er février prochain au Palais des Sports de Radès.

L’IFS se donne pour mission de fusionner sport et culture et de propulser la Tunisie sur la scène internationale en tant que destination sportive et culturelle.

L’IFS promet des combats palpitants réunissant des champions venus de neuf pays, qui mettront en lumière les plus grands talents mondiaux du Muay Thai. En plus des combats palpitants, les artistes tunisiens Balti et Nourdo enflammeront la scène avec des performances comme ils en ont le secret, tandis que la superstar arabe Mohamed Ramadan viendra ajouter une touche de glamour à la soirée.

Les portes du Palais des Sports de Radès, qui peut accueillir jusqu’à 12 000 spectateurs, s’ouvriront dès 14h pour une ambiance festive et conviviale. À partir de 18h, l’arène vibrera au rythme des combats spectaculaires et des performances artistiques, offrant un mélange captivant de force et de créativité, qui saura séduire tous les publics.

L’intégralité des bénéfices générés par l’événement sera reversée à l’association SOS Gammarth, qui œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des enfants en situation précaire.

Pour rendre cet événement accessible à tous, les organisateurs de l’IFS offrent une réduction exceptionnelle de 50% sur les billets, valable exclusivement les jeudi 16 et vendredi 17 janvier sur la plateforme de billetterie Teskerti.