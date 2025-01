Tunisie : l’état d’urgence prolongé de 12 mois

En vertu du décret présidentiel n°74, en date du 29 janvier 2025, paru au Journal officiel n°12 de l’année 2025, l’état d’urgence en Tunisie, qui devait prendre fin ce vendredi 31 janvier 2025, a été prolongé sur l’ensemble du territoire jusqu’à la fin de cette année.

L’état d’urgence a été décrété à la suite d’une attaque terroriste contre un bus de la Garde présidentielle survenue, le 24 novembre 2015, à Tunis et ayant fait 12 morts et 16 blessés.

Depuis cette attaque, l’état d’urgence a été prolongé à plusieurs reprises et pour des périodes variables.

Cette attaque fait suite à celles du Bardo, le 18 mars de la même année (24 morts et 45 blessés) et de Sousse le 26 juin (39 morts et 39 blessés).

La prolongation de l’état d’urgence donne à penser que la menace terroriste persiste encore.

