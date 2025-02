Paradoxe des priorités mondiales | Guerre ou environnement ?

Alors que le dérèglement climatique menace de bouleverser nos sociétés, une question s’impose : pourquoi les États investissent-ils massivement dans les armes tout en négligeant les solutions écologiques ? Cette contradiction, au cœur des priorités budgétaires mondiales, reflète des choix politiques qui entravent une transition pourtant indispensable pour préserver la planète.

Dr. Fathia Hamzaoui *

Il est plus que temps de poser une question fondamentale : quel héritage voulons-nous laisser aux générations futures ? Un monde dévasté par des guerres incessantes et des catastrophes climatiques ou un monde dans lequel nous avons investi dans la préservation de l’environnement et dans des solutions pacifiques pour résoudre les différends ?

Des budgets militaires en pleine expansion

Les chiffres sont sans appel : les dépenses militaires mondiales dépassent aujourd’hui les 2 000 milliards de dollars, atteignant des sommets historiques. Cette augmentation est alimentée par des rivalités géopolitiques, des conflits prolongés et une course technologique dans l’armement. Ces sommes faramineuses pourraient pourtant transformer radicalement nos systèmes énergétiques et réduire significativement notre dépendance aux énergies fossiles.

Parallèlement, les financements dédiés à la lutte contre le changement climatique demeurent largement insuffisants. Selon des estimations récentes, il faudrait tripler les investissements actuels dans les énergies renouvelables pour espérer contenir la hausse des températures en dessous du seuil critique de 1,5°C. Pourtant, les fonds alloués à cette transition sont souvent traités comme des dépenses accessoires, alors qu’ils conditionnent la survie de l’humanité.

L’impact écologique des conflits armés

Les conflits armés ont un coût environnemental colossal. L’utilisation d’armements lourds, les destructions d’infrastructures vitales et la pollution résultant des combats laissent des traces durables sur les écosystèmes.

Par exemple, les bombardements détruisent non seulement des bâtiments, mais polluent également les sols, l’eau et l’air. Les conflits dans des zones riches en ressources naturelles, comme les forêts ou les mines, exacerbent souvent la déforestation, l’exploitation illégale des ressources et la perte de biodiversité.

L’empreinte écologique de l’armement est également un facteur clé. L’industrie militaire consomme des ressources fossiles à grande échelle, notamment pour alimenter les avions de chasse, les tanks et les navires de guerre, contribuant ainsi de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre.

Une étude de l’Université de Stanford a révélé que l’armée américaine est responsable de l’émission de plus de 59 millions de tonnes de CO 2 par an, un chiffre qui dépasse celui de certains pays en développement.

Un rapport de l’Onu sur l’impact environnemental des conflits souligne que les guerres prolongées peuvent perturber les cycles agricoles et aggraver la pénurie d’eau, rendant difficile la reconstruction des pays après le conflit. Ce phénomène empêche ainsi les efforts de réconciliation écologique et compromet la capacité des nations à s’adapter aux effets du changement climatique. En ce sens, chaque dollar investi dans la guerre détériore non seulement la stabilité sociale et politique, mais aussi l’équilibre écologique sur lequel repose notre avenir.

Il est essentiel de reconnaître l’interconnexion entre les tensions géopolitiques et les bouleversements environnementaux. Les conflits pour l’accès à l’eau, aux terres arables ou aux ressources minières s’intensifient avec le réchauffement climatique, aggravant les inégalités et alimentant des cycles de violence. Dans ce contexte, investir dans les solutions vertes constitue également un investissement dans la stabilité mondiale.

Repenser l’allocation des ressources

Les sommes astronomiques consacrées à la défense militaire pourraient être redirigées pour financer des projets verts à grande échelle. En réduisant les budgets militaires et en réorientant ces ressources vers des initiatives climatiques, il serait possible de répondre à la fois aux défis environnementaux et aux besoins sociaux. Cette approche, parfois qualifiée de «dividende de la paix verte», repose sur une logique simple : construire un avenir durable est moins coûteux que réparer les dommages causés par les conflits et les crises climatiques.

Le contraste entre financement militaire et financement vert met en lumière une profonde incohérence dans la gouvernance mondiale. Face à l’urgence climatique, il est impératif de revoir nos priorités budgétaires pour soutenir des solutions qui favorisent la paix et la durabilité. Ce choix n’est pas seulement éthique, il est aussi pragmatique : protéger la planète, c’est garantir les bases mêmes de la sécurité et du développement humain.

La planète et ses habitants ne peuvent plus se permettre de continuer à financer des conflits armés tout en retardant l’action pour le climat. Le choix est clair : investir dans la guerre ou investir dans la vie. Il est de notre responsabilité collective, en tant que citoyens, scientifiques, responsables politiques, et leaders mondiaux, de réorienter les ressources vers un avenir durable. C’est dans l’unité et l’action concertée que nous pourrons bâtir un monde plus juste, plus pacifique et respectueux de notre environnement.

* Docteure en économie et environnement.

