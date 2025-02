Terna mise sur la Tunisie comme épicentre d’innovation énergétique entre l’Afrique et l’Europe

Terna a inauguré il y a deux semaines son premier pôle d’innovation d’Afrique, une initiative qui va bien au-delà de la construction d’un simple bâtiment moderne au cœur de Tunis. La Terna Innovation Zone vise à être un pont technologique entre l’Europe et l’Afrique, conçu pour accélérer le progrès dans les secteurs de l’énergie et des technologies avancées.

Cet espace en Tunisie n’est pas seulement un point de référence pour le secteur de l’énergie, mais un catalyseur d’innovation, visant à former des talents locaux et à créer un écosystème prospère pour la startup, qui deviendra le moteur de croissance durable à travers l’Afrique du Nord.

La Terna Innovation Zone est le deuxième hub mondial du groupe italien qui gère le réseau électrique national, après celui de San Francisco, où l’entreprise a consolidé une connexion solide avec des startups italiennes de la Silicon Valley, berceau par excellence de l’innovation technologique. Avec le hub tunisien, Terna étend encore son engagement à ouvrir de nouveaux horizons technologiques, en promouvant une collaboration internationale tournée vers l’avenir, entre l’Europe et l’Afrique.

Tunisie : un territoire stratégique pour l’innovation

Le choix de Tunis comme site de la zone d’innovation n’est pas un hasard. Avec une position géographique unique, entre l’Europe et l’Afrique, le pays traverse une période de transformation rapide, visant à diversifier ses sources d’énergie et à aborder la transition vers les énergies renouvelables. Terna y a identifié une opportunité, non seulement de contribuer à la croissance du secteur énergétique tunisien, mais également de renforcer la sécurité énergétique européenne.

Il ne s’agit pas seulement d’affaires : la zone d’innovation de Terna est le symbole d’un partenariat stratégique entre l’Italie et la Tunisie. Les deux nations, déjà unies par un commerce bilatéral d’environ 7 milliards d’euros et par plus d’un millier d’entreprises italiennes présentes dans le pays. Un lien qui dépasse l’aspect économique et se consolide avec des initiatives comme Elmed, le projet qui verra la création de la première interconnexion électrique sous-marine entre l’Europe et l’Afrique.

Un pôle d’innovation pour les startups

L’aspect central de la Terna Innovation Zone est son engagement en faveur de l’innovation ouverte, un modèle qui favorise la collaboration entre les universités, les startups, les entreprises et les institutions pour relever les défis du secteur énergétique. À une époque d’évolution technologique rapide, la synergie entre le monde académique et le monde des affaires est essentielle pour créer des solutions concrètes et durables.

Plus qu’un simple incubateur, la zone d’innovation est un écosystème dynamique où les idées s’entrelacent pour donner vie à des technologies innovantes. Le modèle repose sur le dépassement des barrières entre la recherche et le marché, dans le but d’accélérer l’innovation dans le secteur de l’énergie et des technologies numériques.

Un appel à startups sortira prochainement, qui ouvrira officiellement les portes du hub, invitant de jeunes entreprises émergentes à présenter des projets dans le domaine du smart grid, de l’efficacité énergétique et des technologies numériques. Les startups sélectionnées seront impliquées dans un programme d’accélération qui leur offrira un accès à des ressources avancées, des données et un mentorat d’experts du secteur, leur permettant d’améliorer leurs modèles commerciaux et de se lancer sur le marché international.

L’objectif n’est pas seulement de stimuler l’entrepreneuriat, mais aussi de former une nouvelle classe de professionnels qualifiés, capables de relever les défis de la gestion des réseaux électriques et du changement climatique. La création d’emplois qualifiés et le développement des compétences locales sont donc des aspects clés du projet qui vise à transformer l’écosystème tunisien en un pôle d’excellence en matière d’innovation énergétique.

Elmed : Un câble sous-marin pour relier deux continents

Le projet Elmed, une collaboration entre Terna et Steg (Société tunisienne de l’électricité et du Gaz), fait partie intégrante de cette vision d’intégration énergétique entre l’Europe et l’Afrique. Ce projet de 850 millions d’euros, cofinancé par l’Union européenne, prévoit la construction de la première interconnexion électrique sous-marine en courant continu entre les deux continents, sur une distance de 225 kilomètres entre la Sicile et la Tunisie.

L’interconnexion contribuera à un approvisionnement énergétique plus sûr, soutenant la transition vers un mix énergétique plus vert pour les deux continents. Dans un monde de plus en plus interconnecté, où les défis géopolitiques et environnementaux sont de plus en plus centraux, Terna investit non seulement dans les infrastructures mais aussi dans les ressources humaines et les compétences, dans le but de construire un avenir partagé qui commence ici même à Tunis.

Traduit de l’anglais

D’après First Online.