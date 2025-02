Alice Weidel, la figure avenante de l’extrême-droite allemande

Alors que les Chrétiens-démocrates de la CDU et leurs alliés bavarois de la CSU sont arrivés en tête des législatives allemandes du dimanche 23 février 2025, l’AfD, le parti d’extrême-droite, a fait une percée historique de 20,4%, soit une hausse de 9 points par rapport au scrutin de 2021 ce qui donnera encore plus de poids à sa dirigeante Alice Weidel connue d’ailleurs pour être très appréciée par Elon Musk qui avait écrit une tribune appelant à voter pour son parti et a participé à son meeting à Halle. Qui est celle qui sera à la tête d’un bataillon de 149 députés au Bundestag?

Imed Bahri

Une enquête publiée par le New York Times met en lumière les contradictions de la dirigeante du parti Alternative pour l’Allemagne (AfD). Bien qu’elle soit une politicienne nationaliste hostile aux immigrés et prônant les valeurs familiales traditionnelles, elle vit en Suisse avec sa conjointe sri-lankaise et les deux enfants qu’elles élèvent.

Selon l’enquête rédigée par le correspondant du journal Christopher Schuetze, les contradictions personnelles de Weidel renforcent son leadership et la popularité de son parti en le faisant apparaître plus en phase avec le courant dominant dans la société et l’air du temps.

Le NYT affirme que Weidel a joué un rôle clé dans les efforts du parti pour s’imposer sur la scène politique, le propulsant à la deuxième place avant les élections nationales allemandes qui ont lieu dimanche dernier. A un moment de la campagne électorale, Weidel a même été classée comme la candidate la plus populaire de tous les partis participants ce qui reflète sa capacité à attirer un soutien important malgré la controverse entourant ses positions et celles de son parti.

Les contradictions de Weidel s’étendent à sa vie professionnelle et personnelle. Elle s’oppose aux droits des homosexuels et des transgenres mais est lesbienne, promeut le nationalisme mais vit hors d’Allemagne, prétend représenter sa circonscription mais admet dans une interview qu’elle ne sait pas combien de personnes elle représente et ne passe pas beaucoup de temps dans sa région. Lorsqu’on l’interroge sur ces contradictions, elle évite souvent de répondre directement ou se retire des interviews.

Adoubée par la nouvelle administration américaine

L’enquête du NYT décrit Weidel comme une favorite de la nouvelle administration américaine notant que son expertise économique, sa maîtrise de l’anglais et son apparence publique l’ont aidée à gagner des alliés internationaux dont le milliardaire Elon Musk qui à son tour l’a soutenue lors d’une de ses campagnes électorales et minimisé le passé nazi de l’Allemagne.

Weidel a exploité le mécontentement croissant à l’égard des principaux partis allemands pour accroître la popularité du sien mais aucun grand parti n’a encore accepté de former une coalition avec l’AfD.

L’enquête du NYT fait référence au commentaire d’Anne-Kathrin Mueller, experte de l’AfD au magazine allemand Der Spiegel, selon lequel ce parti est devenu plus extrême sous la direction de Weidel, tout en maintenant une image publique soigneusement étudiée afin de rendre la société allemande plus tolérante à son égard malgré l’association de certains de ses membres avec les nazis et les conspirations visant à renverser l’État.

Werner Patzelt, politologue, estime, de son côté, que la capacité de Weidel à articuler clairement le message du parti – malgré son manque d’empathie et de tolérance – a fait d’elle l’une des figures les plus efficaces du parti.

Un extrémisme rendu plus acceptable par les électeurs.

Weidel a déjà refusé de prendre ses distances vis-à-vis des membres extrémistes tels que Björn Höcke, un dirigeant du parti qui a été condamné à une amende pour avoir tenu des propos nazis et a même déclaré qu’elle l’inclurait dans son gouvernement s’il était élu.

Bien qu’elle insiste sur le fait que l’AfD est libertaire plutôt que nationaliste, Weidel soutient des politiques de droite telles que l’expulsion des réfugiés et s’oppose aux études sur la diversité sociale, le genre et les énergies renouvelables.

Le NYT conclut que la réussite de Weidel à intégrer son parti dans le courant politique dominant est indéniable mais les experts avertissent que son leadership n’a pas atténué l’extrémisme du parti mais l’a plutôt rendu plus acceptable aux yeux des électeurs.