Tunisie | Grève générale des agents municipaux

Les agents municipaux ont annoncé une grève générale pour le 13 mars 2025, ainsi qu’un rassemblement de protestation devant le siège de la présidence du gouvernement à la Kasbah, à Tunis.

La commission administrative du secteur des agents municipaux relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a expliqué cette décision par la dégradation du climat social au sein des municipalités et des entreprises œuvrant dans la gestion des déchets, ainsi que par le non-respect des conventions et des accords sociaux et de la détérioration du pouvoir d’achat des agents municipaux face à la hausse des prix.