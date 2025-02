Tunis | Verdict dans l’affaire opposant une association à Abir Moussi

La sixième chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict, ce lundi 24 février 2025, dans le cadre de l’affaire opposant une association à Abir Moussi

Cette affaire concerne la plainte déposée par l’Organisation pour la défense des croyances et la lutte contre l’extrémisme contre la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi, pour diffamation et ce après qu’elle ait affirmé que ladite organisation est une « extension des mouvements islamistes et fréristes et qu’elle reçoit des financements de l’étranger », ce que la partie plaignante réfute totalement.

La sixième chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné, ce jour, Abir Moussi à une amende de 500 dinars pour atteinte à autrui via les réseaux sociaux et diffamation.

